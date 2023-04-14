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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Белшина
Ислочь - Белшина: обзор матча 14 апреля 2023
Ислочь
14.04.2023, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Белшина
70'
Д. Митрофанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Белшина
87'
Желтая карточка
В. Соланович
87'
Замена
Д. Денисенко
️️️️
А. Гуренко
Замена
В. Булмага
️️️️
Д. Сибилев
82'
74'
Замена
И. Юрин
️️️️
Н. Соколовский
74'
Замена
С. Ломако
️️️️
Д. Букштан
ГОЛ! 1:0!
Д. Митрофанов
Пас отдал
В. Сенько
70'
Замена
Д. Митрофанов
️️️️
Г. Ровдо
56'
Замена
В. Журавлев
️️️️
Ф. Ибрахим
46'
Желтая карточка
И. Скроботов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Белшина
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
22
Дмитрий Денисенко
АП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
11
Станислав Ломако
ЦФ
3-3-2-1-1
28
Свирский
33
Скроботов
4
Калачев
6
Родионов
33
Ибрахим
8
Гуз
32
Пигас
6
Сибилев
9
Сенько
7
Ровдо
80
Аду
4-1-2-2-2
23
Соланович
95
Грибов
55
Букштан
19
Соколовский
8
Велисевич
8
Кухарчик
7
Колядко
9
Леонович
11
Гуренко
4
Супранович
13
Харитонович
6
Сибилев
22
Булмага
22
Булмага
6
Сибилев
33
Ибрахим
21
Журавлев
21
Журавлев
33
Ибрахим
7
Ровдо
70
Митрофанов
70
Митрофанов
7
Ровдо
19
Соколовский
77
Юрин
77
Юрин
19
Соколовский
11
Гуренко
22
Денисенко
22
Денисенко
11
Гуренко
55
Букштан
11
Ломако
11
Ломако
55
Букштан
Остались в запасе
Ислочь
Белшина
54
Егор Генералов
ВР
91
Олег Патоцкий
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Артем Денисенко
ВР
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
91
Олег Патоцкий
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Ислочь - Белшина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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