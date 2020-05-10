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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Белшина
Ислочь - Белшина: обзор матча 10 мая 2020
Ислочь
10.05.2020, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Белшина
52'
М. Янсане
85'
O. Papush (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Белшина
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
O. Papush
Замена
A. Bychenok
️️️️
S. Tsveiba
82'
80'
Желтая карточка
С. Глебко
Замена
A. Kholodinskiy
️️️️
N. Yanush
79'
74'
Замена
Г. Барковский
️️️️
L. Kovel
ГОЛ! 1:0!
М. Янсане
Пас отдал
D. Komarovsky
52'
46'
Замена
Д. Нечаев
️️️️
R. Salimov
46'
Замена
D. Rekish
️️️️
N.
34'
Желтая карточка
S. Turanok
Замена
O. Papush
️️️️
P. Rybak
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
0
N. Yanush
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
30
Михаил Башилов
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
23
Владислав Соланович
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
28
Nivaldo
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Ислочь
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Semen Lazarchik
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
7
Роман Лисовский
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Белшина
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
3-2-1-3
1
Хаткевич
4
18
0
0
13
Стефен
91
Патоцкий
15
95
Янсане
0
4-2-4
24
19
Кучинский
3
Одеойибо
32
Ясюкевич
30
Башилов
23
Соланович
20
Бордуков
0
17
Глебко
0
28
18
0
0
18
0
7
7
0
0
11
11
0
0
27
Нечаев
27
Нечаев
0
28
0
0
28
0
11
Барковский
11
Барковский
0
Остались в запасе
Ислочь
Белшина
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Semen Lazarchik
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
7
Роман Лисовский
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Semen Lazarchik
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
7
Роман Лисовский
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
19
Mykhaylo Pysko
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Ислочь - Белшина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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