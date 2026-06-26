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«МЛ Витебск» – «Нафтан»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026

26 июня 2026 9:00
МЛ Витебск - Нафтан
27 июн. 2026, суббота 16:30 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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2.05
Победа «МЛ Витебск» с форой (-2,5)
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Матч 13 тура Высшей лиги между «МЛ Витебск» и «Нафтан» пройдет 27 июня 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский». Хозяева подходят к игре в ранге одного из главных претендентов на чемпионство: после 12 туров они занимают второе место с 25 очками, имеют лучшую разницу мячей в турнире (+14) и больше всех забивают – 24 гола. «Нафтан», напротив, замыкает турнирную таблицу с шестью очками на 16-й позиции и пропускает в среднем более двух голов за матч. Сможет ли аутсайдер преподнести сенсацию и отобрать очки у фаворита, или «МЛ Витебск» продолжит победное шествие и приблизится к лидеру?

Кто победит в матче

«МЛ Витебск» демонстрирует мощную атаку и сбалансированную игру: 10 голов в пяти последних матчах при восьми пропущенных, что составляет в среднем 2,0 забитых и 1,6 пропущенных за игру. Команда забивает в трех последних матчах чемпионата, но при этом пропускает в трех последних, что говорит о некоторой уязвимости в обороне. Лучший бомбардир Никита Глушков оформил пять голов в 13 матчах, а в целом коллектив отличается высокой результативностью – 24 гола в 12 турах. Домашнее преимущество и огромный перевес в классе должны позволить хозяевам доминировать на протяжении всей встречи.

«Нафтан» пребывает в глубоком кризисе: за пять последних матчей команда забила всего три гола (0,6 в среднем) и пропустила 13 (2,6 в среднем). После 12 туров у новополочан лишь шесть очков, и они занимают последнее место. Лучший бомбардир Игнат Пранович отличился лишь дважды в 12 матчах, что отражает общую беспомощность атаки. В гостях против такого соперника, как «МЛ Витебск», оборонительные порядки «Нафтана» вряд ли выдержат, а свои моменты у ворот хозяев будут единичными.

Итоговый вывод: «МЛ Витебск» превосходит соперника по всем компонентам – атакующей мощи, турнирному положению и качеству состава. «Нафтан» не показывает ни организованной обороны, ни острой атаки, чтобы рассчитывать на положительный исход. Учитывая разницу в классе и домашнее преимущество, победа «МЛ Витебск» с крупным счетом выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «МЛ Витебск».

Форма и история личных встреч

«МЛ Витебск» забивает в трех последних матчах и стабильно набирает очки, тогда как «Нафтан» пропускает в среднем 2,6 гола за игру и не может найти свою игру. В личных встречах «МЛ Витебск» выиграл четыре последних матча во всех турнирах, причем с общей разницей мячей 10:4, что дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и класс команд, исход матча практически предрешен.

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
1
2.33
В среднем за матч
0.33
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
МЛ Витебск
2 : 0
22.08.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
0 : 3
12.04.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
МЛ Витебск
2 : 1
14.07.2024
Нафтан

Прогноз на победителя

«МЛ Витебск» демонстрирует лучшую атаку в лиге и стабильно обыгрывает «Нафтан» в последних очных встречах, тогда как гости имеют слабую оборону и редко забивают. Учитывая огромную разницу в классе, победа хозяев с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «МЛ Витебск» с форой (-2,5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «МЛ Витебск» и «Нафтан» состоится 27 июня 2026 года в Витебске на стадионе «ЦСК Витебский» и начнется в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте «БК БЕТСИТИ».

«МЛ Витебск» – «Нафтан»: смотреть онлайн

2.05
Победа «МЛ Витебск» с форой (-2,5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига
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