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«Жетысу» – «Актобе»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026

26 июня 2026 10:21
Жетысу - Актобе
27 июн. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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2.25
победа «Актобе»
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Матч 15 тура Премьер-лиги между «Жетысу» и «Актобе» пройдет 27 июня 2026 года в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу». Хозяева переживают затяжную безвыигрышную серию – семь матчей без побед – и занимают 10-е место с 15 очками. «Актобе», напротив, находится в отличной форме, не проигрывая в шести последних матчах, и расположился на пятой строчке с 22 очками. Сможет ли «Жетысу» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или «Актобе» продолжит победное шествие и приблизится к лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Жетысу» демонстрирует нестабильные результаты: восемь голов в пяти последних матчах (1,6 в среднем) и 10 пропущенных (2,0 в среднем). Команда не может выиграть уже семь матчей подряд, хотя забивает в трех последних и пропускает в трех последних. Лучший бомбардир Нурбол Ануарбеков оформил шесть голов в 16 матчах, что говорит о его индивидуальном классе, но командных проблем это не решает. Домашняя поддержка может стать фактором, но против такого организованного соперника, как «Актобе», талдыкорганцам будет крайне сложно.

«Актобе» подходит к игре в отличной форме: семь голов в пяти последних матчах (1,4 в среднем) и всего три пропущенных (0,6 в среднем). Команда не проигрывает в шести последних матчах и забивает в трех последних, а также имеет лучшую оборону среди претендентов на высокие места. Лучший бомбардир Артур Шушеначев забил пять голов в 15 матчах, но главное оружие актюбинцев – организованная игра в обороне и умение реализовывать свои моменты. Выездной статус для них не является проблемой, учитывая их уверенную игру на выезде в последних матчах.

Итоговый вывод: «Актобе» превосходит «Жетысу» по всем компонентам – надежности обороны, текущей форме и турнирному положению. «Жетысу» не может выиграть уже семь матчей и регулярно пропускает, тогда как гости демонстрируют стабильность. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Актобе» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Актобе».

Форма и история личных встреч

«Жетысу» не может выиграть в семи последних матчах и пропускает в среднем два гола за игру, тогда как «Актобе» не проигрывает в шести матчах и практически не пропускает (0,6 гола в среднем). В очных противостояниях «Актобе» имеет преимущество – три победы в последних пяти матчах, что дает гостям психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и разницу в классе, «Актобе» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
25% (6)
33% (8)
42% (10)
29
Забитых мячей
39
1.21
В среднем за матч
1.63
5:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
2 : 1
25.05.2025
Актобе
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3 : 0
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29.10.2023
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0 : 1
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Актобе
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Актобе
2 : 0
26.09.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 5
09.05.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
5 : 0
18.08.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
1 : 2
03.08.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
1 : 1
18.05.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
2 : 3
25.08.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
21.07.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
1 : 1
09.05.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Жетысу
1 : 1
02.06.2016
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Актобе
3 : 2
09.04.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Жетысу
1 : 1
27.06.2015
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Актобе
2 : 0
19.04.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Жетысу
1 : 0
01.06.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Актобе
1 : 0
09.04.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
0 : 0
14.06.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Актобе
1 : 1
14.04.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Жетысу
1 : 1
01.07.2012
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Актобе
4 : 0
25.03.2012
Жетысу
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Прогноз на победителя

«Актобе» демонстрирует отличную форму, не проигрывая в шести матчах подряд и имея лучшую оборону, тогда как «Жетысу» не может выиграть семь матчей и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Актобе» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Актобе» с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Премьер-лиги между «Жетысу» и «Актобе» состоится 27 июня 2026 года в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Жетысу» – «Актобе»:смотреть трансляцию

2.25
победа «Актобе»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Актобе Жетысу
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