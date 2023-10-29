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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Жетысу
Актобе - Жетысу: обзор матча 29 октября 2023
Актобе
29.10.2023, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Жетысу
6'
Чина
53'
М. Самородов (П)
32'
А. Рушевич (П)
38'
А. Рушевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Жетысу
90'
+4
Желтая карточка
S. Revyakin
90'
+3
Замена
Р. Орынбасар
️️️️
И. Амирсеитов
90'
+3
Замена
М. Амирханов
️️️️
М. Цинцадзе
88'
Замена
Р. Аслан
️️️️
А. Рушевич
Желтая карточка
М. Раичкович
85'
Замена
А. Жумабек
️️️️
Э. Сантана
82'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
Чина
77'
Замена
А. Филипович
️️️️
М. Самородов
66'
Замена
М. Раичкович
️️️️
А. Кенесов
66'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Самородов
53'
52'
Вторая желтая
М. Хасейн
Замена
Б. Байтана
️️️️
А. Ньянгбо
46'
44'
Желтая карточка
М. Хасейн
38'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Рушевич
Желтая карточка
М. Самородов
33'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Рушевич
Желтая карточка
А. Танжариков
30'
17'
Желтая карточка
Н. Нурбол
ГОЛ! 1:0!
Чина
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
80
Арман Кенесов
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
89
Чина
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Жетысу
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Мате Цинцадзе
ОП
24
Никола Чучкич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
6
Милош Раичкович
ЦП
66
Ihab Ganayem
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Жетысу
1
Dastan Danabekov
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Давид Есимбеков
ЦП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
4-1-1-2-2
92
Покатилов
77
Шомко
44
Гадрани
88
Яшин
31
Танжариков
5
Струмия
80
Кенесов
7
Ньянгбо
89
Чина
20
Самородов
93
Сантана
3-2-3-3
23
Амирсеитов
21
Кадио
23
Балтабеков
8
Хасейн
5
Цинцадзе
9
Адиль
24
Чучкич
17
Нурбол
71
11
Рушевич
33
Адамс
89
Чина
3
Бессмертный
3
Бессмертный
89
Чина
80
Кенесов
6
Раичкович
6
Раичкович
80
Кенесов
7
Ньянгбо
7
Байтана
7
Байтана
7
Ньянгбо
20
Самородов
11
Филипович
11
Филипович
20
Самородов
93
Сантана
9
Жумабек
9
Жумабек
93
Сантана
11
Рушевич
2
Аслан
2
Аслан
11
Рушевич
5
Цинцадзе
20
Амирханов
20
Амирханов
5
Цинцадзе
23
Амирсеитов
5
Орынбасар
5
Орынбасар
23
Амирсеитов
Остались в запасе
Актобе
Жетысу
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
66
Ihab Ganayem
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Dastan Danabekov
ВР
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
66
Ihab Ganayem
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
Остались в запасе
1
Dastan Danabekov
ВР
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Статистика матча Актобе - Жетысу
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
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