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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Жетысу
Актобе - Жетысу: обзор матча 15 сентября 2024
Актобе
15.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Жетысу
36'
Ф. Гондола
75'
А. Касым
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Жетысу
90'
+2
Желтая карточка
А. Балтабеков
Замена
А. Кенесов
️️️️
А. Танжариков
81'
79'
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
А. Жумабек
77'
Замена
M. Karwot
️️️️
Г. Чадунели
ГОЛ! 2:0!
А. Касым
75'
Замена
Л. Струмия
️️️️
Д. Бессмертный
67'
66'
Желтая карточка
Г. Чадунели
66'
Замена
S. Taipi
️️️️
М. Калмырза
Замена
Д. Ромеро
️️️️
Ф. Гондола
63'
Желтая карточка
Б. Каиров
59'
46'
Замена
Р. Болов
️️️️
Н. Даиров
Желтая карточка
А. Танжариков
40'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гондола
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Леонель Струмия
ОП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
27
S. Taipi
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-2-3
30
Шацкий
31
Танжариков
6
Касым
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Каиров
4
Уче
99
Гондола
18
Жан
12
Думбуя
3
Бессмертный
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
3
Чарльстон
5
Орынбасар
3
Даиров
19
Кучинский
23
Балтабеков
67
Калмырза
18
Караман
7
Мужиков
9
Чогадзе
9
Жумабек
3
Бессмертный
5
Струмия
5
Струмия
3
Бессмертный
31
Танжариков
80
Кенесов
80
Кенесов
31
Танжариков
99
Гондола
77
Ромеро
77
Ромеро
99
Гондола
4
Чадунели
55
55
4
Чадунели
9
Жумабек
2
Ткаченко
2
Ткаченко
9
Жумабек
67
Калмырза
27
27
67
Калмырза
3
Даиров
88
Болов
88
Болов
3
Даиров
Остались в запасе
Актобе
Жетысу
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Актобе - Жетысу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
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