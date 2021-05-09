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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Актобе
Жетысу - Актобе: обзор матча 09 мая 2021
Жетысу
09.05.2021, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 5
Завершен
Актобе
10'
Ю. Перцух
31'
И. Сергеев
60'
B. Dubajic
71'
И. Сергеев
74'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жетысу - Актобе
74'
ГОЛ! 0:5!
И. Сергеев
71'
ГОЛ! 0:4!
И. Сергеев
Желтая карточка
А. Адиль
64'
Желтая карточка
D. Dautov
60'
60'
ГОЛ! 0:3!
B. Dubajic
Замена
A. Dzhanuzakov
️️️️
Д. Поярков
60'
Замена
А. Балтабеков
️️️️
И. Колпачук
46'
Замена
Б. Турысбек
️️️️
А. Жаксылыков
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Темирхан
Желтая карточка
И. Колпачук
44'
Желтая карточка
A. Kislicin
38'
31'
ГОЛ! 0:2!
И. Сергеев
Вторая желтая
Ф. Иполе
29'
Желтая карточка
Ф. Иполе
25'
12'
Замена
Д. Кашкен
️️️️
H. Moukam
12'
Замена
М. Федин
️️️️
А. Зулпа
10'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Перцух
9'
Желтая карточка
А. Танжариков
5'
Красная карточка
А. Манучарян
Пенальти не реализован!
А. Дмитриев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
4
Филип Иполе
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
5
Damir Dautov
ЦФ
0
A. Kislicin
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Актобе
26
Рустам Темирхан
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
44
Артурас Зулпа
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
0
T. Doumbia
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
0
G. Enache
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
Актобе
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
11
Максим Федин
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
0
L. Totadze
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Шабанов
4
Иполе
59
Колпачук
8
Дмитриев
8
Адахаджиев
25
Поярков
67
Атыханов
9
Адиль
40
Жаксылыков
0
5
4-3-4
31
Танжариков
9
3
Манучарян
26
Темирхан
44
Зулпа
0
88
Перцух
0
37
Сергеев
0
1
59
Колпачук
23
Балтабеков
23
Балтабеков
59
Колпачук
25
Поярков
22
22
25
Поярков
40
Жаксылыков
15
Турысбек
15
Турысбек
40
Жаксылыков
44
Зулпа
11
Федин
11
Федин
44
Зулпа
0
4
Кашкен
4
Кашкен
0
Остались в запасе
Жетысу
Актобе
1
Михаил Голубничий
ВР
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
0
G. Enache
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
71
Sergey Revyakin
ЦФ
0
L. Totadze
ЦФ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
88
Anton Shurygin
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Олег Чернышов
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ВР
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
0
G. Enache
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
Остались в запасе
71
Sergey Revyakin
ЦФ
0
L. Totadze
ЦФ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
88
Anton Shurygin
ЦФ
12
Алишер Ажимов
ЛЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Олег Чернышов
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Игорь Рахаев
Статистика матча Жетысу - Актобе
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Информация о матче
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