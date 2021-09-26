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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Жетысу
Актобе - Жетысу: обзор матча 26 сентября 2021
Актобе
26.09.2021, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Жетысу
17'
В. Балашов
29'
H. Moukam
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Актобе - Жетысу
Замена
Д. Кашкен
️️️️
О. Чернышов
90'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
Д. Адукор
90'
80'
Замена
S. Batyrkhanov
️️️️
D. Dautov
Замена
Д. Жалмукан
️️️️
В. Балашов
78'
Замена
М. Федин
️️️️
H. Moukam
78'
77'
Желтая карточка
D. Dautov
Замена
Д. Коркишко
️️️️
Р. Оразов
66'
46'
Замена
D. Dautov
️️️️
T. Partsvania
Желтая карточка
Д. Адукор
45'
44'
Желтая карточка
U. Oduenyi
30'
Желтая карточка
T. Partsvania
ГОЛ! 2:0!
H. Moukam
29'
ГОЛ! 1:0!
В. Балашов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ОП
25
Джоаким Адукор
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Олег Чернышов
ПВ
44
Артурас Зулпа
ЦФ
1
Zhasur Narzikulov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Жетысу
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
23
Асхат Балтабеков
ЦФ
8
Артем Дмитриев
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
16
Temur Partsvania
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Актобе
39
Nikita Laktionov
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
14
Ардак Саулет
ЦФ
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦФ
5
Damir Dautov
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
9
Аслан Адиль
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
3-1-3-2-2
77
Шомко
9
23
Эрланов
27
Логвиненко
25
Адукор
20
Оразов
0
27
Балашов
7
Чернышов
1
44
Зулпа
5
8
Адахаджиев
78
Кавлинов
16
5
0
0
11
Федин
11
Федин
0
25
Адукор
88
Перцух
88
Перцух
25
Адукор
27
Балашов
73
Жалмукан
73
Жалмукан
27
Балашов
20
Оразов
7
Коркишко
7
Коркишко
20
Оразов
7
Чернышов
4
Кашкен
4
Кашкен
7
Чернышов
31
31
16
5
5
16
Остались в запасе
Актобе
Жетысу
39
Nikita Laktionov
ЦП
0
I. Zenkovich
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
14
Ардак Саулет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
1
Михаил Голубничий
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
9
Аслан Адиль
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
39
Nikita Laktionov
ЦП
0
I. Zenkovich
ЦФ
88
Anton Shurygin
ЦФ
10
Еркебулан Нургалиев
ЦФ
26
Рустам Темирхан
ЦФ
25
Евгений Ситдиков
ЦФ
14
Ардак Саулет
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Голубничий
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
9
Аслан Адиль
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
Главный тренер
Игорь Рахаев
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Актобе - Жетысу
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
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