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  • «Гомель» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

«Гомель» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

28 августа, 18:02
Гомель
28.08.2026, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Белшина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Белшина
31
Павел Пришивалко
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
17
Илья Вихров
ЛЗ
6
D. Lazarev
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
9
Кирилл Леонович
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Максим Мардас
ЦФ
Белшина
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
54
Никита Паценко
ВР
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Кирилл Малых
ОП
11
Shorla Aboghe
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
3-1-1-2-3
44
Клещук
14
Пашевич
90
Кукушкин
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
17
Мартинкевич
77
Лазарев
7
Адеола
10
Лаптев
11
Симоненко
4-1-2-1-2
31
Пришивалко
14
Давыдов
6
78
Якушевич
17
Вихров
5
Селезнев
77
8
Русенчик
10
Козлов
7
Ачаповский
21
Голуб
7
Адеола
9
Леонович
9
Леонович
7
Адеола
10
Лаптев
13
Мардас
13
Мардас
10
Лаптев
10
Козлов
11
11
10
Козлов
5
Селезнев
18
Некрасов
18
Некрасов
5
Селезнев
Остались в запасе
Гомель
Белшина
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
54
Никита Паценко
ВР
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
54
Никита Паценко
ВР
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Гомель - Белшина
3
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Белшины», 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Белшина»

«Гомель» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Белшина Гомель
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