Составы команд
Гомель
Гомель
3-1-1-2-3
44
Клещук
14
Пашевич
90
Кукушкин
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
17
Мартинкевич
77
Лазарев
7
Адеола
10
Лаптев
11
Симоненко
4-1-2-1-2
31
Пришивалко
14
Давыдов
6
78
Якушевич
17
Вихров
5
Селезнев
77
8
Русенчик
10
Козлов
7
Ачаповский
21
Голуб
7
Адеола
9
Леонович
9
Леонович
7
Адеола
10
Лаптев
13
Мардас
13
Мардас
10
Лаптев
10
Козлов
11
11
10
Козлов
5
Селезнев
18
Некрасов
18
Некрасов
5
Селезнев
Остались в запасе
Гомель
Белшина
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
54
Никита Паценко
ВР
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
54
Никита Паценко
ВР
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Гомель - Белшина
3
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Белшины», 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Белшина»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»