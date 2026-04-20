20.04.2026, понедельник, 16:45
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-3-1-2
30
Сороко
13
Орешкевич
47
Васильев
31
Залеский
8
Капленко
77
Сотников
11
Ловец
18
Вольский
41
Лутик
7
Мокин
90
Антилевский
4-1-1-1-3
54
Паценко
4
Соланович
44
Шестиловский
17
Вихров
14
Давыдов
5
Селезнев
8
Русенчик
18
Некрасов
27
Розманов
21
Голуб
9
Шведчиков
31
Залеский
2
Божко
2
Божко
31
Залеский
18
Вольский
10
Сазончик
10
Сазончик
18
Вольский
7
Мокин
99
Толкачев
99
Толкачев
7
Мокин
3
Кучинский
3
Кучинский
18
Некрасов
77
Верас
77
Верас
18
Некрасов
Остались в запасе
Арсенал
Белшина
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
95
Илья Воробьев
ЦП
Главный тренер
Игорь Воронков
1
Никита Кашуй
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
66
Владислав Болотников
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
4
Эдуард Акунец
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
95
Илья Воробьев
ЦП
Остались в запасе
1
Никита Кашуй
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
66
Владислав Болотников
ЦП
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Арсенал - Белшина
3
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Белшины», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Белшина»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»