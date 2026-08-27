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«Гомель» – «Белшина»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026

27 августа 2026 10:00
Гомель - Белшина
28 авг. 2026, пятница 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Гомеля» с форой (-1.5)
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Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Гомелем» и «Белшиной» пройдет 28 августа 2026 года в Гомеле на Центральном стадионе. Хозяева уверенно идут в лидирующей группе (пятое место, 30 очков) и имеют подавляющее преимущество в очных встречах – семь побед подряд, причeм в восьми последних матчах не пропустили от «Белшины» ни одного гола. Гости располагаются на 13-м месте с 15 очками и не могут выиграть на выезде уже восемь матчей подряд. Сможет ли «Белшина» прервать эту тотальную гегемонию и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Гомель» продолжит своe доминирование и одержит очередную уверенную победу?

Кто победит в матче

«Гомель» является безоговорочным фаворитом благодаря феноменальной очной статистике и стабильной игре в чемпионате. Команда побеждает «Белшину» в семи последних матчах подряд и не пропускает в восьми последних встречах с этим соперником, а также забивает в семи последних очных матчах. В атаке хозяева стабильны: они забивают в среднем 1,40 гола за последние пять игр, а их оборона пропускает всего 0,80 мяча за тот же период. В стартовых турах «Гомель» разгромил «Нафтан» (6:0) и сыграл вничью со «Славией Мозырь» (0:0), хотя уступил «Минску» (0:1) и «Витебску» (0:1). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Гомель» явным претендентом на победу, особенно с учeтом того, что гости не могут забить им уже восемь матчей подряд.

«Белшина» подходит к игре с противоположными настроениями. Команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах чемпионата, а еe оборона пропускает в среднем 1,60 гола за последние пять игр. В атаке гости показывают неплохую результативность: в среднем 2,40 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Гомелем» они забивают в пяти из семи последних игр. Однако эти голы не помогли им избежать поражений, и текущая форма «Белшины» оставляет желать лучшего: они уступили «Арсеналу Дзержинск» (0:2) и разгромно проиграли «Динамо Брест» (0:4), хотя обыграли «Днепр Могилeв» (1:1). Гостям будет крайне сложно прервать свою безвыигрышную выездную серию на поле соперника, который уверенно играет против них и не пропускает уже восемь матчей.

Итоговый вывод: «Гомель» является абсолютным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, надeжной обороне и стабильной атаке. «Белшина» не может выиграть на выезде и не забивает «Гомелю» уже восемь матчей, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 46 очных матчах «Гомель» одержал 29 побед, «Белшина» – 12, ещe 5 встреч завершились вничью. При этом хозяева выиграли семь последних матчей против «Белшины», не пропустив в восьми последних встречах и забив в семи из них. Текущая форма «Белшины» на выезде – восемь матчей без побед, тогда как «Гомель» дома стабилен и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 10 (56%)
Ничьих - 3 (17%)
Побед - 5 (28%)
26
Забитых мячей
20
1.44
В среднем за матч
1.11
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Белшина
2 : 3
11.04.2022
Гомель
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Белшина
1 : 1
12.05.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
1 : 0
28.08.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Белшина
0 : 2
26.04.2026
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Белшина
0 : 2
29.10.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Гомель
2 : 0
03.06.2023
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Гомель
0 : 3
20.08.2022
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Белшина
2 : 3
11.04.2022
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Белшина
3 : 1
11.07.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
2 : 0
10.04.2015
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Белшина
1 : 2
11.06.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
3 : 1
30.03.2014
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Гомель
1 : 3
03.08.2013
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Белшина
1 : 1
12.05.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Белшина
3 : 1
25.11.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Белшина
1 : 1
14.10.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Гомель
1 : 0
03.05.2012
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Белшина
0 : 0
11.09.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Белшина
1 : 0
04.09.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Гомель
3 : 1
07.05.2011
Белшина
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Белшина
31
Павел Пришивалко
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
17
Илья Вихров
ЛЗ
6
D. Lazarev
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
9
Кирилл Леонович
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Максим Мардас
ЦФ
Белшина
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
54
Никита Паценко
ВР
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Кирилл Малых
ОП
11
Shorla Aboghe
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
3-1-1-2-3
44
Клещук
14
Пашевич
90
Кукушкин
43
Шайхтдинов
19
Силинский
33
Сотников
17
Мартинкевич
77
Лазарев
7
Адеола
10
Лаптев
11
Симоненко
4-1-2-1-2
31
Пришивалко
14
Давыдов
6
78
Якушевич
17
Вихров
5
Селезнев
77
8
Русенчик
10
Козлов
7
Ачаповский
21
Голуб
7
Адеола
9
Леонович
9
Леонович
7
Адеола
10
Лаптев
13
Мардас
13
Мардас
10
Лаптев
10
Козлов
11
11
10
Козлов
5
Селезнев
18
Некрасов
18
Некрасов
5
Селезнев
Остались в запасе
Гомель
Белшина
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
54
Никита Паценко
ВР
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
54
Никита Паценко
ВР
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Александр Володько

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гомеля» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, надeжная оборона хозяев и неудачная выездная история гостей, которые не выигрывают в восьми последних гостевых матчах и не забивают «Гомелю» уже восемь встреч, не оставляют сомнений в исходе. «Белшина» может попытаться забить, но еe оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Гомеля» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Гомелем» и «Белшиной» состоится 28 августа 2026 года в Гомеле на Центральном стадионе и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Гомель» – «Белшина»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Гомеля» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Белшина Гомель
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