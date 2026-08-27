Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Гомелем» и «Белшиной» пройдет 28 августа 2026 года в Гомеле на Центральном стадионе. Хозяева уверенно идут в лидирующей группе (пятое место, 30 очков) и имеют подавляющее преимущество в очных встречах – семь побед подряд, причeм в восьми последних матчах не пропустили от «Белшины» ни одного гола. Гости располагаются на 13-м месте с 15 очками и не могут выиграть на выезде уже восемь матчей подряд. Сможет ли «Белшина» прервать эту тотальную гегемонию и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Гомель» продолжит своe доминирование и одержит очередную уверенную победу?

Кто победит в матче

«Гомель» является безоговорочным фаворитом благодаря феноменальной очной статистике и стабильной игре в чемпионате. Команда побеждает «Белшину» в семи последних матчах подряд и не пропускает в восьми последних встречах с этим соперником, а также забивает в семи последних очных матчах. В атаке хозяева стабильны: они забивают в среднем 1,40 гола за последние пять игр, а их оборона пропускает всего 0,80 мяча за тот же период. В стартовых турах «Гомель» разгромил «Нафтан» (6:0) и сыграл вничью со «Славией Мозырь» (0:0), хотя уступил «Минску» (0:1) и «Витебску» (0:1). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Гомель» явным претендентом на победу, особенно с учeтом того, что гости не могут забить им уже восемь матчей подряд.

«Белшина» подходит к игре с противоположными настроениями. Команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах чемпионата, а еe оборона пропускает в среднем 1,60 гола за последние пять игр. В атаке гости показывают неплохую результативность: в среднем 2,40 гола за последние пять матчей, а в очных встречах с «Гомелем» они забивают в пяти из семи последних игр. Однако эти голы не помогли им избежать поражений, и текущая форма «Белшины» оставляет желать лучшего: они уступили «Арсеналу Дзержинск» (0:2) и разгромно проиграли «Динамо Брест» (0:4), хотя обыграли «Днепр Могилeв» (1:1). Гостям будет крайне сложно прервать свою безвыигрышную выездную серию на поле соперника, который уверенно играет против них и не пропускает уже восемь матчей.

Итоговый вывод: «Гомель» является абсолютным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, надeжной обороне и стабильной атаке. «Белшина» не может выиграть на выезде и не забивает «Гомелю» уже восемь матчей, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 46 очных матчах «Гомель» одержал 29 побед, «Белшина» – 12, ещe 5 встреч завершились вничью. При этом хозяева выиграли семь последних матчей против «Белшины», не пропустив в восьми последних встречах и забив в семи из них. Текущая форма «Белшины» на выезде – восемь матчей без побед, тогда как «Гомель» дома стабилен и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гомеля» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, надeжная оборона хозяев и неудачная выездная история гостей, которые не выигрывают в восьми последних гостевых матчах и не забивают «Гомелю» уже восемь встреч, не оставляют сомнений в исходе. «Белшина» может попытаться забить, но еe оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Гомеля» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Гомелем» и «Белшиной» состоится 28 августа 2026 года в Гомеле на Центральном стадионе и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.