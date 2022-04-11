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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Гомель
Белшина - Гомель: обзор матча 11 апреля 2022
Белшина
11.04.2022, понедельник, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Гомель
5'
И. Васильев (П)
18'
Д. Гомза
44'
А. Макась (П)
75'
А. Макась
78'
Я. Эммануэль Аффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Гомель
78'
ГОЛ! 2:3!
Я. Эммануэль Аффи
Пас отдал
Р. Адеола
Замена
М. Колядко
️️️️
И. Кухарчик
76'
75'
ГОЛ! 2:2!
А. Макась
72'
Замена
Я. Эммануэль Аффи
️️️️
А. Ануфриев
69'
Замена
Д. Бага
️️️️
И. Алексиевич
66'
Вторая желтая
Д. Мирошников
63'
Желтая карточка
Д. Мирошников
Желтая карточка
А. Слабашевич
62'
Замена
А. Гуренко
️️️️
Д. Гомза
59'
55'
Замена
В. Совпель
️️️️
К. Ермакович
52'
Желтая карточка
К. Ермакович
44'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Макась
Желтая карточка
И. Кухарчик
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гомза
Пас отдал
И. Бакланов
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Васильев
5'
4'
Желтая карточка
А. Макась
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
22
Иван Бакланов
ЦФ
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Белшина
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Гомель
19
Константин Кучинский
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
2-1-4
21
Слабашевич
3
Зинович
11
Васильев
27
Гомза
1
22
Бакланов
8
Кухарчик
4-4-2
16
Садовский
5
Мирошников
3
Сокол
8
Пантя
3
Матвейчик
8
Костров
13
Алексиевич
7
Адеола
8
Ануфриев
8
Ермакович
15
Макась
27
Гомза
11
Гуренко
11
Гуренко
27
Гомза
8
Кухарчик
7
Колядко
7
Колядко
8
Кухарчик
8
Ермакович
77
Совпель
77
Совпель
8
Ермакович
13
Алексиевич
25
Бага
25
Бага
13
Алексиевич
8
Ануфриев
55
Аффи
55
Аффи
8
Ануфриев
Остались в запасе
Белшина
Гомель
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
19
Константин Кучинский
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
6
Кирилл Родионов
ЦФ
Остались в запасе
19
Константин Кучинский
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Белшина - Гомель
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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