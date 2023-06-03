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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Белшина
Гомель - Белшина: обзор матча 03 июня 2023
Гомель
03.06.2023, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Белшина
8'
А. Ануфриев
40'
И. Алексиевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Белшина
Замена
С. Матвейчик
️️️️
А. Ануфриев
87'
79'
Желтая карточка
И. Кухарчик
Замена
Ф. Акын
️️️️
Д. Козловский
76'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Потапенко
65'
ГОЛ! 2:0!
И. Алексиевич
Пас отдал
К. Кучинский
40'
Желтая карточка
Д. Мирошников
39'
38'
Желтая карточка
В. Соланович
ГОЛ! 1:0!
А. Ануфриев
Пас отдал
К. Кучинский
8'
Замена
Е. Трояков
️️️️
А. Шкурдюк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Гомель
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
22
Дмитрий Емельянов
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
22
Дмитрий Денисенко
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
4-2-3-1
87
Ковалев
22
Шевченко
5
Мирошников
4
Шкурдюк
19
Кучинский
13
Алексиевич
11
Ловец
17
Потапенко
8
Ануфриев
15
Козловский
11
Эффаге
3-3-2-1-1
13
Харитонович
55
Букштан
2
Матлах
30
Фофана
23
Соланович
71
Леонард
19
Соколовский
8
Кухарчик
7
Колядко
11
Гуренко
7
Сень
8
Ануфриев
3
Матвейчик
3
Матвейчик
8
Ануфриев
4
Шкурдюк
30
Трояков
30
Трояков
4
Шкурдюк
15
Козловский
54
Акын
54
Акын
15
Козловский
17
Потапенко
8
Ермакович
8
Ермакович
17
Потапенко
Остались в запасе
Гомель
Белшина
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
14
Владислав Драпеза
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
22
Дмитрий Денисенко
АП
11
Станислав Ломако
ЛВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
14
Владислав Драпеза
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
22
Дмитрий Емельянов
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
22
Дмитрий Денисенко
АП
11
Станислав Ломако
ЛВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча Гомель - Белшина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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