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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Гомель
Белшина - Гомель: обзор матча 29 октября 2023
Белшина
29.10.2023, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Гомель
22'
Р. Адеола
90'
Д. Силинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Гомель
90'
+2
Замена
А. Кийко
️️️️
А. Потапенко
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Силинский
Пас отдал
А. Ануфриев
90'
Замена
Д. Козловский
️️️️
А. Ануфриев
Замена
Д. Велисевич
️️️️
Я. Яо Леонард
85'
85'
Замена
Д. Джон
️️️️
С. Матвейчик
83'
Желтая карточка
И. Ращеня
75'
Желтая карточка
Е. Трояков
Замена
С. Ломако
️️️️
К. Леонович
71'
Замена
F. Joseph Akyam
️️️️
И. Сень
68'
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Адеола
Пас отдал
Д. Силинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
15
Кирилл Малых
ЦП
66
Владислав Болотников
ПП
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
7
Артем Кийко
ПВ
3-3-2-1-1
13
Харитонович
30
Фофана
55
Букштан
2
Матлах
19
Соколовский
71
Леонард
77
Юрин
7
Колядко
8
Кухарчик
9
Леонович
7
Сень
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
19
Кучинский
30
Трояков
4
Ращеня
3
Матвейчик
19
Силинский
13
Алексиевич
8
Ануфриев
17
Потапенко
11
Эффаге
7
Адеола
71
Леонард
8
Велисевич
8
Велисевич
71
Леонард
9
Леонович
11
Ломако
11
Ломако
9
Леонович
7
Сень
77
77
7
Сень
3
Матвейчик
42
Джон
42
Джон
3
Матвейчик
8
Ануфриев
15
Козловский
15
Козловский
8
Ануфриев
17
Потапенко
7
Кийко
7
Кийко
17
Потапенко
Остались в запасе
Белшина
Гомель
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
Главный тренер
Виталий Павлов
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Виталий Павлов
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Белшина - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Главный судья:
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