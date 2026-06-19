20 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Белшина» и «Торпедо-БелАЗ».

«Белшина»

Бобруйский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице (10 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в шести последних матчах, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона при этом действует ненадeжно – пропускает в четырeх последних матчах, в среднем 1.80 гола за игру. В прошлом туре была зафиксирована ничья с БАТЭ (1:1). Хозяева умеют забивать, но их защита регулярно допускает ошибки.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб располагается на шестом месте (17 очков). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в восьми подряд. Атака жодинцев действует эффективно – в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Оборона выглядит образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была зафиксирована ничья со «Славией-Мозырь» (1:1). В личных встречах с «Белшиной» «Торпедо-БелАЗ» забивает в семи из девяти последних матчей. Гости являются явными фаворитами.

Факты о командах

«Белшина»

13-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Никита Голуб (4)

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 6 последних матчах

Пропускают в 4 последних матчах

«Торпедо-БелАЗ»

6-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Артем Быков (4)

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено

8 матчей без поражений

Забивают в 8 последних матчах

Забивают «Белшине» в 7 из 9 последних встреч

Прогноз на матч «Белшина» – «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» подходит к матчу в отличной форме с надeжной обороной и стабильной атакой. «Белшина» умеет забивать, но еe защита остаeтся уязвимой. Гости должны побеждать, и с высокой вероятностью сделают это с сухим счeтом. Учитывая слабую оборону хозяев и мощную атаку гостей, ставка на победу «Торпедо-БелАЗ» выглядит надeжной.

Рекомендованные ставки