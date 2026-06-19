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«Белшина» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.5

19 июня 2026 9:27
Белшина - Торпедо-БелАЗ
20 июн. 2026, суббота 14:30 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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1.50
Победа «Торпедо-БелАЗ»
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20 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Белшина» и «Торпедо-БелАЗ».

«Белшина»

Бобруйский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице (10 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в шести последних матчах, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона при этом действует ненадeжно – пропускает в четырeх последних матчах, в среднем 1.80 гола за игру. В прошлом туре была зафиксирована ничья с БАТЭ (1:1). Хозяева умеют забивать, но их защита регулярно допускает ошибки.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб располагается на шестом месте (17 очков). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в восьми подряд. Атака жодинцев действует эффективно – в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Оборона выглядит образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была зафиксирована ничья со «Славией-Мозырь» (1:1). В личных встречах с «Белшиной» «Торпедо-БелАЗ» забивает в семи из девяти последних матчей. Гости являются явными фаворитами.

Факты о командах

«Белшина»

  • 13-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Никита Голуб (4)
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 6 последних матчах
  • Пропускают в 4 последних матчах

«Торпедо-БелАЗ»

  • 6-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Артем Быков (4)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено
  • 8 матчей без поражений
  • Забивают в 8 последних матчах
  • Забивают «Белшине» в 7 из 9 последних встреч

Прогноз на матч «Белшина» – «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» подходит к матчу в отличной форме с надeжной обороной и стабильной атакой. «Белшина» умеет забивать, но еe защита остаeтся уязвимой. Гости должны побеждать, и с высокой вероятностью сделают это с сухим счeтом. Учитывая слабую оборону хозяев и мощную атаку гостей, ставка на победу «Торпедо-БелАЗ» выглядит надeжной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.5
  • Тотал голов меньше 2.5

1.50
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Белшина
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