20 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Белшина» и «Торпедо-БелАЗ».
«Белшина»
Бобруйский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице (10 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в шести последних матчах, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона при этом действует ненадeжно – пропускает в четырeх последних матчах, в среднем 1.80 гола за игру. В прошлом туре была зафиксирована ничья с БАТЭ (1:1). Хозяева умеют забивать, но их защита регулярно допускает ошибки.
«Торпедо-БелАЗ»
Жодинский клуб располагается на шестом месте (17 очков). Команда находится в отличной форме: не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в восьми подряд. Атака жодинцев действует эффективно – в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Оборона выглядит образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была зафиксирована ничья со «Славией-Мозырь» (1:1). В личных встречах с «Белшиной» «Торпедо-БелАЗ» забивает в семи из девяти последних матчей. Гости являются явными фаворитами.
Факты о командах
«Белшина»
- 13-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Никита Голуб (4)
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.80 пропущено
- Забивают в 6 последних матчах
- Пропускают в 4 последних матчах
«Торпедо-БелАЗ»
- 6-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Артем Быков (4)
- За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено
- 8 матчей без поражений
- Забивают в 8 последних матчах
- Забивают «Белшине» в 7 из 9 последних встреч
Прогноз на матч «Белшина» – «Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» подходит к матчу в отличной форме с надeжной обороной и стабильной атакой. «Белшина» умеет забивать, но еe защита остаeтся уязвимой. Гости должны побеждать, и с высокой вероятностью сделают это с сухим счeтом. Учитывая слабую оборону хозяев и мощную атаку гостей, ставка на победу «Торпедо-БелАЗ» выглядит надeжной.
Рекомендованные ставки
- Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.5
- Тотал голов меньше 2.5