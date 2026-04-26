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  • «Белшина» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Белшина» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 14:50
Белшина
26.04.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Гомель
44' Т. Симоненко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
17
Илья Вихров
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Белшина
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
22
Дмитрий Емельянов
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-1-1-1-3
54
Паценко
14
Давыдов
44
Шестиловский
17
Вихров
23
Соланович
5
Селезнев
8
Русенчик
18
Некрасов
27
Розманов
21
Голуб
9
Шведчиков
4-1-3-1-1
44
Клещук
43
Шайхтдинов
14
Пашевич
4
Гаврилович
16
Заяц
19
Силинский
21
Ковалевич
33
Сотников
11
Лисакович
23
Данилин
11
Симоненко
14
Давыдов
19
Соколовский
19
Соколовский
14
Давыдов
3
Кучинский
3
Кучинский
18
Некрасов
10
Козлов
10
Козлов
18
Некрасов
21
Голуб
77
Верас
77
Верас
21
Голуб
23
Данилин
90
Кукушкин
90
Кукушкин
23
Данилин
11
Симоненко
22
Емельянов
22
Емельянов
11
Симоненко
14
Пашевич
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
14
Пашевич
21
Ковалевич
9
Леонович
9
Леонович
21
Ковалевич
Лисакович
8
Барсуков
8
Барсуков
Лисакович
Остались в запасе
Белшина
Гомель
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
Главный тренер
Игорь Трухов
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Белшина - Гомель
1
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против «Гомеля», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Белшина» – «Гомель»

«Белшина» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Белшина
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