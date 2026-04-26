26.04.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Белшина
Белшина
4-1-1-1-3
54
Паценко
14
Давыдов
44
Шестиловский
17
Вихров
23
Соланович
5
Селезнев
8
Русенчик
18
Некрасов
27
Розманов
21
Голуб
9
Шведчиков
4-1-3-1-1
44
Клещук
43
Шайхтдинов
14
Пашевич
4
Гаврилович
16
Заяц
19
Силинский
21
Ковалевич
33
Сотников
11
Лисакович
23
Данилин
11
Симоненко
14
Давыдов
19
Соколовский
19
Соколовский
14
Давыдов
3
Кучинский
3
Кучинский
18
Некрасов
10
Козлов
10
Козлов
18
Некрасов
21
Голуб
77
Верас
77
Верас
21
Голуб
23
Данилин
90
Кукушкин
90
Кукушкин
23
Данилин
11
Симоненко
22
Емельянов
22
Емельянов
11
Симоненко
14
Пашевич
17
Мартинкевич
17
Мартинкевич
14
Пашевич
21
Ковалевич
9
Леонович
9
Леонович
21
Ковалевич
Лисакович
8
Барсуков
8
Барсуков
Лисакович
Остались в запасе
Белшина
Гомель
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
Главный тренер
Игорь Трухов
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Aleksandr Ryzhchenko
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
10
Денис Лаптев
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Белшина - Гомель
1
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против «Гомеля», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»