Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Арсенал» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 18:50
Арсенал
01.08.2026, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Минск
62' В. Горбачик
16' А. Ксенофонтов 43' А. Мигдаленок
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
46
Vladislav Vasiljev
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
8
Никита Капленко
ОП
18
Даниэль Вольский
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
9
Илья Васин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
6
Феликс Абена
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
20
P. Sheremet
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
32
V. Malyutin
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
3-4-1-2
30
Сороко
71
Матвеев
46
23
Поляков
13
Орешкевич
26
Ткаченко
8
Капленко
31
Залеский
18
Вольский
9
Васин
90
Антилевский
3-5-2
30
Гутор
4
Хадаркевич
3
Сокол
88
15
Яцкевич
6
Абена
13
Алексиевич
29
Дубинец
19
Кучинский
80
Ксенофонтов
8
Мигдаленок
8
Капленко
4
Акунец
4
Акунец
8
Капленко
90
Антилевский
10
Сазончик
10
Сазончик
90
Антилевский
31
Залеский
33
Горбачик
33
Горбачик
31
Залеский
15
Яцкевич
66
Кампо
66
Кампо
15
Яцкевич
80
Ксенофонтов
79
Свириденко
79
Свириденко
80
Ксенофонтов
19
Кучинский
33
Малицкий
33
Малицкий
19
Кучинский
8
Мигдаленок
22
Макась
22
Макась
8
Мигдаленок
4
Хадаркевич
32
32
4
Хадаркевич
Остались в запасе
Арсенал
Минск
1
Иван Санько
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Игорь Воронков
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
14
Эмир Эрнисов
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
14
Эмир Эрнисов
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Арсенал - Минск
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Минска», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Минск»

«Арсенал» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
4
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:58
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:56
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
1
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Все новости
Все новости
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
20 июня
1
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
19 июня
1
Новые подробности отстранения Адиева от работы в «МЛ Витебске»
16 июня
Адиева отстранили от работы в клубе из Беларуси менее чем через 2 месяца после назначения
16 июня
3
Фото«Балтика» объявила о назначении нового тренера
15 июня
2
Уволенного тренера «Зенита» назвали пустым и слабым
5 июня
2
Обращение уволенного тренера «Зенита»
3 июня
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+