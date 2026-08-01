01.08.2026, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-4-1-2
30
Сороко
71
Матвеев
46
23
Поляков
13
Орешкевич
26
Ткаченко
8
Капленко
31
Залеский
18
Вольский
9
Васин
90
Антилевский
3-5-2
30
Гутор
4
Хадаркевич
3
Сокол
88
15
Яцкевич
6
Абена
13
Алексиевич
29
Дубинец
19
Кучинский
80
Ксенофонтов
8
Мигдаленок
8
Капленко
4
Акунец
4
Акунец
8
Капленко
90
Антилевский
10
Сазончик
10
Сазончик
90
Антилевский
31
Залеский
33
Горбачик
33
Горбачик
31
Залеский
15
Яцкевич
66
Кампо
66
Кампо
15
Яцкевич
80
Ксенофонтов
79
Свириденко
79
Свириденко
80
Ксенофонтов
19
Кучинский
33
Малицкий
33
Малицкий
19
Кучинский
8
Мигдаленок
22
Макась
22
Макась
8
Мигдаленок
4
Хадаркевич
32
32
4
Хадаркевич
Остались в запасе
Арсенал
Минск
1
Иван Санько
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Игорь Воронков
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
14
Эмир Эрнисов
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
14
Эмир Эрнисов
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Арсенал - Минск
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Минска», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»