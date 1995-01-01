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    Арсенал - результаты

    Город Дзержинск
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт vk.com/arsenaldzerzhinsk
    Стадион Городской
    Тренер Павел Кирильчик
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022, ответный матч
    Финал
    ответный матч    		 20 ноября, воскресенье 13:00 Макслайн 3:1 Арсенал
    Белоруссия. Высшая лига 2022, первый матч
    Финал
    первый матч    		 16 ноября, среда 18:00 Арсенал 3:2 Макслайн
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Арсенал 0:2 БАТЭ
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Днепр 0:1 Арсенал
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Арсенал 0:0 Белшина
    27 тур
    		22 октября, суббота 15:00 Славия-Мозырь 1:1 Арсенал
    26 тур
    		18 октября, вторник 19:00 Шахтер 3:0 Арсенал
    25 тур
    		14 октября, пятница 13:00 Арсенал 0:0 Минск
    24 тур
    		9 октября, воскресенье 13:30 Энергетик-БГУ 0:1 Арсенал
    23 тур
    		2 октября, воскресенье 13:00 Арсенал 1:1 Неман
    22 тур
    		17 сентября, суббота 16:50 Ислочь 2:1 Арсенал
    21 тур
    		9 сентября, пятница 18:00 Арсенал 0:2 Динамо-Брест
    20 тур
    		2 сентября, пятница 17:00 Слуцк 1:0 Арсенал
    19 тур
    		26 августа, пятница 18:00 Арсенал 1:2 Торпедо-БелАЗ
    18 тур
    		20 августа, суббота 16:00 Витебск 3:0 Арсенал
    17 тур
    		14 августа, воскресенье 19:30 Арсенал 0:1 Динамо
    16 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Гомель 4:1 Арсенал
    15 тур
    		15 июля, пятница 18:00 БАТЭ 1:2 Арсенал
    14 тур
    		10 июля, воскресенье 17:00 Арсенал 1:0 Днепр
    13 тур
    		2 июля, суббота 17:00 Белшина 1:0 Арсенал
    12 тур
    		26 июня, воскресенье 20:00 Арсенал 3:2 Славия-Мозырь
    11 тур
    		19 июня, воскресенье 16:00 Арсенал 1:2 Шахтер
    10 тур
    		26 мая, четверг 18:00 Минск 2:0 Арсенал
    9 тур
    		20 мая, пятница 20:00 Арсенал 0:2 Энергетик-БГУ
    8 тур
    		15 мая, воскресенье 18:00 Неман 2:0 Арсенал
    7 тур
    		7 мая, суббота 13:00 Арсенал 1:3 Ислочь
    6 тур
    		1 мая, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 0:0 Арсенал
    5 тур
    		21 апреля, четверг 17:30 Арсенал 1:1 Слуцк
    4 тур
    		16 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Арсенал
    3 тур
    		11 апреля, понедельник 15:30 Арсенал 0:0 Витебск
    2 тур
    		2 апреля, суббота 15:00 Динамо 1:1 Арсенал
    1 тур
    		20 марта, воскресенье 14:00 Арсенал 1:2 Гомель
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