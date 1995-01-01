Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022, ответный матч Белоруссия. Высшая лига 2022, первый матч Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Арсенал
|0:2
|БАТЭ
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Днепр
|0:1
|Арсенал
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|0:0
|Белшина
|27 тур
|22 октября, суббота
|15:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Арсенал
|26 тур
|18 октября, вторник
|19:00
|Шахтер
|3:0
|Арсенал
|25 тур
|14 октября, пятница
|13:00
|Арсенал
|0:0
|Минск
|24 тур
|9 октября, воскресенье
|13:30
|Энергетик-БГУ
|0:1
|Арсенал
|23 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Арсенал
|1:1
|Неман
|22 тур
|17 сентября, суббота
|16:50
|Ислочь
|2:1
|Арсенал
|21 тур
|9 сентября, пятница
|18:00
|Арсенал
|0:2
|Динамо-Брест
|20 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Слуцк
|1:0
|Арсенал
|19 тур
|26 августа, пятница
|18:00
|Арсенал
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|18 тур
|20 августа, суббота
|16:00
|Витебск
|3:0
|Арсенал
|17 тур
|14 августа, воскресенье
|19:30
|Арсенал
|0:1
|Динамо
|16 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Гомель
|4:1
|Арсенал
|15 тур
|15 июля, пятница
|18:00
|БАТЭ
|1:2
|Арсенал
|14 тур
|10 июля, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|1:0
|Днепр
|13 тур
|2 июля, суббота
|17:00
|Белшина
|1:0
|Арсенал
|12 тур
|26 июня, воскресенье
|20:00
|Арсенал
|3:2
|Славия-Мозырь
|11 тур
|19 июня, воскресенье
|16:00
|Арсенал
|1:2
|Шахтер
|10 тур
|26 мая, четверг
|18:00
|Минск
|2:0
|Арсенал
|9 тур
|20 мая, пятница
|20:00
|Арсенал
|0:2
|Энергетик-БГУ
|8 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Неман
|2:0
|Арсенал
|7 тур
|7 мая, суббота
|13:00
|Арсенал
|1:3
|Ислочь
|6 тур
|1 мая, воскресенье
|20:30
|Динамо-Брест
|0:0
|Арсенал
|5 тур
|21 апреля, четверг
|17:30
|Арсенал
|1:1
|Слуцк
|4 тур
|16 апреля, суббота
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Арсенал
|3 тур
|11 апреля, понедельник
|15:30
|Арсенал
|0:0
|Витебск
|2 тур
|2 апреля, суббота
|15:00
|Динамо
|1:1
|Арсенал
|1 тур
|20 марта, воскресенье
|14:00
|Арсенал
|1:2
|Гомель