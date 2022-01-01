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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Арсенал
Состав
€ 2 млн
Арсенал - состав команды
Дзержинск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Городской
Сайт:
http://vk.com/arsenaldzerzhinsk
Тренер:
Игорь Воронков
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Сороко Артем
Вра
34
€ 0.1 млн
1
Санько Иван
Вра
27
€ 0.075 млн
16
Ващенко Артем
Вра
17
-
34
Daniil Martinovich
Вра
-
23
Поляков Денис
Защ
35
€ 0.15 млн
5
Вегеря Роман
Защ
26
€ 0.15 млн
2
Божко Егор
Защ
20
€ 0.1 млн
13
Орешкевич Иван
Защ
21
€ 0.075 млн
31
Залеский Андрей
Защ
35
€ 0.05 млн
4
Акунец Эдуард
Защ
18
-
79
Бадоев Хетаг
Защ
26
-
71
Матвеев Максим
Защ
24
-
11
Ловец Юрий
Пол
30
€ 0.2 млн
69
Ермолин Роман
Пол
22
€ 0.15 млн
77
Сотников Николай
Пол
20
€ 0.1 млн
8
Капленко Никита
Пол
30
€ 0.1 млн
26
Ткаченко Вадим
Пол
22
€ 0.075 млн
18
Вольский Даниэль
Пол
19
€ 0.075 млн
10
Сазончик Сергей
Пол
25
€ 0.05 млн
63
Олимзода Фатхулло
Пол
21
€ 0.05 млн
51
Скшинецкий Александр
Пол
36
€ 0.025 млн
17
Котляров Павел
Пол
21
€ 0.025 млн
90
Антилевский Дмитрий
Нап
29
€ 0.25 млн
33
Горбачик Валерий
Нап
31
€ 0.15 млн
99
Толкачев Иван
Нап
21
€ 0.125 млн
11
Цаллагов Дзамболат
Нап
26
€ 0.075 млн
7
Мокин Марк
Нап
20
€ 0.075 млн
9
Васин Илья
Нап
20
€ 0.05 млн
41
Лутик Дмитрий
Нап
24
€ 0.05 млн
95
Воробьев Илья
Нап
27
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 8
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