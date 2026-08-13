Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «Арсеналом Дзержинск» и мозырской «Славией» пройдет 14 августа в Дзержинске на Городском стадионе. Хозяева находятся в глубоком кризисе – три поражения подряд и всего 0,60 гола за игру в последних пяти матчах, тогда как гости, напротив, набрали отличный ход: три победы кряду и высокая результативность. Однако в очных встречах в рамках Высшей лиги «Арсенал» традиционно выглядит уверенно, не проигрывая в шести из семи последних матчей против «Славии». Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет исторического преимущества, или гости, которые продолжат свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Арсенала Дзержинск» говорит их успешная статистика личных встреч с «Славией». В рамках Высшей лиги хозяева не проигрывают в шести из семи последних матчей против этого соперника, что дает им определенное психологическое преимущество. Кроме того, «Арсенал» играет на своем поле, где поддержка болельщиков может стать дополнительным фактором. Однако текущая форма команды вызывает серьезные вопросы: три поражения подряд, а в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола и пропускают 2,20 гола. В последнем туре «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Нафтана» (0-3), а до этого уступил «Минску» (1-2). При такой игре даже историческое преимущество над соперником может не спасти.

«Славия Мозырь» подходит к матчу в отличной форме. Команда выиграла три последних матча, а ее атака действует результативно – в среднем за последние пять игр она забивает 2,60 гола, а также забивает в шести последних матчах подряд. В последнем туре «Славия» разгромила «Днепр Могилев» (3-0), а в Кубке Беларуси уверенно переиграла «Динамо Брест» (2-1) и разгромила «Волну» (5-0). Однако защита гостей небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,80 гола, что дает хозяевам шанс забить. В очных встречах с «Арсеналом» «Славия» не проигрывает в семи из девяти последних матчей (с учетом кубковых игр), что также говорит в их пользу.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о превосходстве «Славии Мозырь». При всех исторических успехах «Арсенала» в личных встречах его текущая форма настолько слаба, что вряд ли позволит ему рассчитывать на положительный результат. «Славия» находится на подъеме, много забивает и демонстрирует уверенную игру, что делает ее явным фаворитом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в рамках Высшей лиги «Арсенал» имеет преимущество – он не проигрывает в шести из семи последних матчей против «Славии». Однако с учетом кубковых встреч «Славия» не проигрывает в семи из девяти последних игр против этого соперника. Текущая форма команд разительно отличается: «Арсенал» проиграл три последних матча, а «Славия» выиграла три последних встречи. Учитывая проблемы хозяев в атаке и защите, а также отличную форму гостей, «Славия» выглядит явным фаворитом, несмотря на историю личных встреч.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Славии Мозырь». Гости находятся в отличной форме (три победы подряд, 2,60 гола за игру), тогда как хозяева переживают кризис (три поражения подряд, слабая атака и ненадежная защита). Даже историческое преимущество «Арсенала» в личных встречах вряд ли поможет ему против столь уверенного соперника. Ожидаем, что «Славия» продолжит свою победную серию и возьмет три очка в Дзержинске. Ставка: победа «Славии Мозырь» с коэффициентом 2,3.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «Арсеналом Дзержинск» и «Славией Мозырь» состоится 14 августа 2026 года в Дзержинске на Городском стадионе и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Беларусь 5.