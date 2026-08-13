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«Арсенал Дзержинск» — «Славия Мозырь»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

13 августа 2026 9:56
Арсенал - Славия-Мозырь
14 авг. 2026, пятница 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Славии Мозырь»
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Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «Арсеналом Дзержинск» и мозырской «Славией» пройдет 14 августа в Дзержинске на Городском стадионе. Хозяева находятся в глубоком кризисе – три поражения подряд и всего 0,60 гола за игру в последних пяти матчах, тогда как гости, напротив, набрали отличный ход: три победы кряду и высокая результативность. Однако в очных встречах в рамках Высшей лиги «Арсенал» традиционно выглядит уверенно, не проигрывая в шести из семи последних матчей против «Славии». Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые прервут свою неудачную серию за счет исторического преимущества, или гости, которые продолжат свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Арсенала Дзержинск» говорит их успешная статистика личных встреч с «Славией». В рамках Высшей лиги хозяева не проигрывают в шести из семи последних матчей против этого соперника, что дает им определенное психологическое преимущество. Кроме того, «Арсенал» играет на своем поле, где поддержка болельщиков может стать дополнительным фактором. Однако текущая форма команды вызывает серьезные вопросы: три поражения подряд, а в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола и пропускают 2,20 гола. В последнем туре «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Нафтана» (0-3), а до этого уступил «Минску» (1-2). При такой игре даже историческое преимущество над соперником может не спасти.

«Славия Мозырь» подходит к матчу в отличной форме. Команда выиграла три последних матча, а ее атака действует результативно – в среднем за последние пять игр она забивает 2,60 гола, а также забивает в шести последних матчах подряд. В последнем туре «Славия» разгромила «Днепр Могилев» (3-0), а в Кубке Беларуси уверенно переиграла «Динамо Брест» (2-1) и разгромила «Волну» (5-0). Однако защита гостей небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,80 гола, что дает хозяевам шанс забить. В очных встречах с «Арсеналом» «Славия» не проигрывает в семи из девяти последних матчей (с учетом кубковых игр), что также говорит в их пользу.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о превосходстве «Славии Мозырь». При всех исторических успехах «Арсенала» в личных встречах его текущая форма настолько слаба, что вряд ли позволит ему рассчитывать на положительный результат. «Славия» находится на подъеме, много забивает и демонстрирует уверенную игру, что делает ее явным фаворитом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в рамках Высшей лиги «Арсенал» имеет преимущество – он не проигрывает в шести из семи последних матчей против «Славии». Однако с учетом кубковых встреч «Славия» не проигрывает в семи из девяти последних игр против этого соперника. Текущая форма команд разительно отличается: «Арсенал» проиграл три последних матча, а «Славия» выиграла три последних встречи. Учитывая проблемы хозяев в атаке и защите, а также отличную форму гостей, «Славия» выглядит явным фаворитом, несмотря на историю личных встреч.

Личные встречи
Побед - 2 (20%)
Ничьих - 4 (40%)
Побед - 4 (40%)
9
Забитых мячей
16
0.9
В среднем за матч
1.6
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Арсенал
3 : 2
26.06.2022
Славия-Мозырь
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
11.04.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Арсенал
1 : 3
14.08.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
11.04.2026
Арсенал
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Арсенал
0 : 2
15.03.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Славия-Мозырь
2 : 0
08.03.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 0
12.09.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
25.04.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 1
14.09.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
22.10.2022
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Арсенал
3 : 2
26.06.2022
Славия-Мозырь
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
18
Даниэль Вольский
ЦП
9
Илья Васин
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
9
Александр Батищев
ОП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
2
Егор Божко
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
19
Aleksandr Veretennikov
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Евгений Абрамович
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
3
R. Ngatchou
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
14
Денис Федоренко
ОП
7
Nikita Romanov
ЦП
19
A. Derzhinskiy
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
3-1-1-1-3
1
Санько
13
Орешкевич
4
Акунец
79
Бадоев
10
Сазончик
18
Вольский
11
Цаллагов
90
Антилевский
33
Горбачик
9
Васин
4-2-3
1
Веретынский
22
Лукашов
4
Ращеня
88
Яшин
18
Мельников
6
Кузнецов
9
Батищев
31
Соловей
21
Шевченко
11
Антилевский
10
Сазончик
2
Божко
2
Божко
10
Сазончик
18
Мельников
2
Шемрук
2
Шемрук
18
Мельников
6
Кузнецов
44
Луцевич
44
Луцевич
6
Кузнецов
9
Батищев
14
Федоренко
14
Федоренко
9
Батищев
21
Шевченко
19
19
21
Шевченко
11
Антилевский
17
Черноок
17
Черноок
11
Антилевский
Остались в запасе
Арсенал
Славия-Мозырь
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
19
Aleksandr Veretennikov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
16
Евгений Абрамович
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
7
Nikita Romanov
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
16
Артем Ващенко
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
19
Aleksandr Veretennikov
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
3
R. Ngatchou
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
7
Nikita Romanov
ЦП
Главный тренер
Игорь Воронков
Главный тренер
Иван Биончик

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Славии Мозырь». Гости находятся в отличной форме (три победы подряд, 2,60 гола за игру), тогда как хозяева переживают кризис (три поражения подряд, слабая атака и ненадежная защита). Даже историческое преимущество «Арсенала» в личных встречах вряд ли поможет ему против столь уверенного соперника. Ожидаем, что «Славия» продолжит свою победную серию и возьмет три очка в Дзержинске. Ставка: победа «Славии Мозырь» с коэффициентом 2,3.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «Арсеналом Дзержинск» и «Славией Мозырь» состоится 14 августа 2026 года в Дзержинске на Городском стадионе и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Беларусь 5.

«Арсенал Дзержинск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн

2.30
Победа «Славии Мозырь»
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Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Арсенал
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