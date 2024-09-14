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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Славия-Мозырь
Арсенал - Славия-Мозырь: обзор матча 14 сентября 2024
Арсенал
14.09.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
66'
Атила
25'
А. Широбоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Славия-Мозырь
Замена
А. Агеев
️️️️
Д. Матяш
87'
Замена
Д. Лутик
️️️️
Е. Бабич
80'
ГОЛ! 1:1!
Атила
66'
64'
Замена
M. Khachatryan
️️️️
И. Грудько
Желтая карточка
Р. Мялковский
61'
Замена
А. Эдгар
️️️️
В. Арутюнян
46'
Замена
Р. Мялковский
️️️️
Н. Ершов
46'
33'
Желтая карточка
А. Широбоков
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Широбоков
Желтая карточка
А. Позняк
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
9
Александр Батищев
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Арсенал
35
Aleksey Vasilyev
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
3-1-2-1-2
1
Санько
99
Волков
5
Вегеря
72
Позняк
51
Скшинецкий
11
Ловец
89
Арутюнян
10
Ершов
15
Бабич
25
Матяш
4-2-1-1-2
1
Макавчик
27
Чикида
31
Залеский
25
Широбоков
12
Иванов
9
Батищев
6
Кузнецов
21
Кенжебаев
13
Полоз
31
Соловей
90
Грудько
25
Матяш
66
Агеев
66
Агеев
25
Матяш
89
Арутюнян
20
Эдгар
20
Эдгар
89
Арутюнян
10
Ершов
99
Мялковский
99
Мялковский
10
Ершов
15
Бабич
41
Лутик
41
Лутик
15
Бабич
90
Грудько
58
58
90
Грудько
Остались в запасе
Арсенал
Славия-Мозырь
35
Aleksey Vasilyev
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
35
Aleksey Vasilyev
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Арсенал - Славия-Мозырь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
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