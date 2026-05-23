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  • «Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 18:50
Динамо-Брест
23.05.2026, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
45+2' И. Зеньков 81' Е. Корцов 84' Е. Корцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
46
Vladislav Vasiljev
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
18
Даниэль Вольский
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Динамо-Брест
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Roman Gritskevich
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
2
Егор Божко
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
9
Илья Васин
ЦФ
99
Иван Толкачев
РФ
3-3-2-2
35
Малащицкий
36
Гедес
18
Степанов
88
Дзиов
11
Левицкий
44
Бутаревич
77
Юзепчук
99
Зеньков
90
Ломакин
88
Ковалевич
24
Корцов
3-3-2-2
30
Сороко
31
Залеский
23
Поляков
46
18
Вольский
11
Ловец
77
Сотников
41
Лутик
7
Мокин
33
Горбачик
90
Антилевский
77
Юзепчук
6
Храленков
6
Храленков
77
Юзепчук
24
Корцов
17
17
24
Корцов
88
Ковалевич
42
Бурак
42
Бурак
88
Ковалевич
11
Левицкий
2
Рылач
2
Рылач
11
Левицкий
90
Ломакин
7
Бакич
7
Бакич
90
Ломакин
41
Лутик
13
Орешкевич
13
Орешкевич
41
Лутик
31
Залеский
2
Божко
2
Божко
31
Залеский
33
Горбачик
9
Васин
9
Васин
33
Горбачик
90
Антилевский
99
Толкачев
99
Толкачев
90
Антилевский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Арсенал
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Иван Санько
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Динамо-Брест - Арсенал
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Арсенала», 9-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест»«Арсенал»

«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Динамо-Брест
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