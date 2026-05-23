23.05.2026, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-3-2-2
35
Малащицкий
36
Гедес
18
Степанов
88
Дзиов
11
Левицкий
44
Бутаревич
77
Юзепчук
99
Зеньков
90
Ломакин
88
Ковалевич
24
Корцов
3-3-2-2
30
Сороко
31
Залеский
23
Поляков
46
18
Вольский
11
Ловец
77
Сотников
41
Лутик
7
Мокин
33
Горбачик
90
Антилевский
77
Юзепчук
6
Храленков
6
Храленков
77
Юзепчук
24
Корцов
17
17
24
Корцов
88
Ковалевич
42
Бурак
42
Бурак
88
Ковалевич
11
Левицкий
2
Рылач
2
Рылач
11
Левицкий
90
Ломакин
7
Бакич
7
Бакич
90
Ломакин
41
Лутик
13
Орешкевич
13
Орешкевич
41
Лутик
31
Залеский
2
Божко
2
Божко
31
Залеский
33
Горбачик
9
Васин
9
Васин
33
Горбачик
90
Антилевский
99
Толкачев
99
Толкачев
90
Антилевский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Арсенал
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
1
Иван Санько
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
30
Mikhail Klachkovich
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
26
Вадим Ткаченко
ОП
8
Никита Капленко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Динамо-Брест - Арсенал
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Арсенала», 9-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»