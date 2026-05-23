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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Арсенала», 9-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Арсенал»