14 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Днепр» и «Арсенал».

«Днепр»

Могилeвский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице (8 очков после 10 туров). Команда переживает затяжной кризис: не может выиграть в семи последних матчах. Атака «Днепра» действует слабо – в среднем 0.80 гола за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах). Оборона выглядит крайне ненадeжно – 2.20 пропущенных в среднем, причeм клуб пропускает в пяти последних матчах. В прошлом туре была зафиксирована ничья с БАТЭ (1:1). Хозяева забивают в четырeх последних матчах, но пропускают в каждом из них.

«Арсенал»

Дзержинский клуб располагается на десятом месте (11 очков). Команда также находится в кризисной форме: три последних матча завершились поражениями. В атаке «Арсенал» действует скромно – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.80 в среднем, причeм клуб пропускает в семи последних матчах. В прошлом туре «Арсенал» уступил «Динамо Минск» на своeм поле (0:1). При этом в гостях команда выглядит увереннее: не проигрывает в пяти из семи последних выездных матчей.

Факты о командах

«Днепр»

14-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Кирилл Кириленко (4)

За 5 матчей: 0.80 забито, 2.20 пропущено

7 матчей без побед

Пропускают в 5 последних матчах

Забивают в 4 последних матчах

«Арсенал»

10-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Марк Мокин (4)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.80 пропущено

3 поражения подряд

Пропускают в 7 последних матчах

Забивают в 3 последних матчах

Не проигрывают в гостях в 5 из 7 матчей

Прогноз на матч «Днепр» – «Арсенал»

Обе команды находятся в кризисной форме и демонстрируют слабую атаку. «Днепр» не может выиграть уже семь матчей, а «Арсенал» проигрывает три встречи подряд. Гости чувствуют себя увереннее на выезде, тогда как хозяева регулярно пропускают. Учитывая равные показатели в атаке и оборонительные проблемы с обеих сторон, наиболее вероятным исходом выглядит ничья. Матч вряд ли будет богат на голы.

Рекомендованные ставки