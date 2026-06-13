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«Днепр» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 3.25

13 июня 2026 10:35
Днепр - Арсенал
14 июн. 2026, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 11 тур
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3.25
Ничья
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14 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Днепр» и «Арсенал».

«Днепр»

Могилeвский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице (8 очков после 10 туров). Команда переживает затяжной кризис: не может выиграть в семи последних матчах. Атака «Днепра» действует слабо – в среднем 0.80 гола за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах). Оборона выглядит крайне ненадeжно – 2.20 пропущенных в среднем, причeм клуб пропускает в пяти последних матчах. В прошлом туре была зафиксирована ничья с БАТЭ (1:1). Хозяева забивают в четырeх последних матчах, но пропускают в каждом из них.

«Арсенал»

Дзержинский клуб располагается на десятом месте (11 очков). Команда также находится в кризисной форме: три последних матча завершились поражениями. В атаке «Арсенал» действует скромно – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.80 в среднем, причeм клуб пропускает в семи последних матчах. В прошлом туре «Арсенал» уступил «Динамо Минск» на своeм поле (0:1). При этом в гостях команда выглядит увереннее: не проигрывает в пяти из семи последних выездных матчей.

Факты о командах

«Днепр»

  • 14-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Кирилл Кириленко (4)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.20 пропущено
  • 7 матчей без побед
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • Забивают в 4 последних матчах

«Арсенал»

  • 10-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Марк Мокин (4)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.80 пропущено
  • 3 поражения подряд
  • Пропускают в 7 последних матчах
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Не проигрывают в гостях в 5 из 7 матчей

Прогноз на матч «Днепр» – «Арсенал»

Обе команды находятся в кризисной форме и демонстрируют слабую атаку. «Днепр» не может выиграть уже семь матчей, а «Арсенал» проигрывает три встречи подряд. Гости чувствуют себя увереннее на выезде, тогда как хозяева регулярно пропускают. Учитывая равные показатели в атаке и оборонительные проблемы с обеих сторон, наиболее вероятным исходом выглядит ничья. Матч вряд ли будет богат на голы.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.25
  • Тотал голов меньше 2.5

3.25
Ничья
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Арсенал Днепр
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