Матч 20-го тура белорусской Высшей лиги между «Арсеналом Дзержинск» и «Торпедо-БелАЗ» пройдет 30 августа в Дзержинске на Городском стадионе. Хозяева находятся в глубоком кризисе – пять поражений подряд и 11-е место в таблице, а гости идут девятыми, но тоже не выигрывают в пяти последних матчах. При этом «Торпедо-БелАЗ» имеет феноменальную серию в очных встречах – 10 матчей без поражений против «Арсенала». Сможет ли «Арсенал» прервать эту серию на своем поле или «Торпедо-БелАЗ» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Арсенал Дзержинск» подходит к игре в ужасной форме – команда проиграла пять последних матчей и опустилась на 11-е место. В атаке хозяева действуют слабо: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,8 гола за встречу. Оборона же просто провальная – пропускают в среднем 2,6 гола за игру, причeм команда пропускает в пяти последних матчах подряд. В очных встречах с «Торпедо-БелАЗ» у «Арсенала» нет ни одной победы в 10 последних матчах, хотя он забивает в четырeх последних играх против этого соперника. Домашнее поле вряд ли поможет, учитывая столь плачевную форму и историческое доминирование гостей.

«Торпедо-БелАЗ» также не может похвастаться хорошей формой – команда не выигрывает в пяти последних матчах Высшей лиги. Однако в атаке гости действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Оборона «Торпедо» пропускает в среднем 1,4 гола за игру. Главный козырь гостей – очные встречи: они не проигрывают «Арсеналу» в 10 последних матчах (6 побед, 4 ничьи) и забивают в восьми последних играх против этого соперника. Даже при своей безвыигрышной серии «Торпедо-БелАЗ» выглядит явным фаворитом за счeт колоссального преимущества в истории и слабой защиты хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Торпедо-БелАЗ». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах, регулярно забивают «Арсеналу» и играют против команды, которая пропускает почти три гола за матч. Вероятнее всего, «Торпедо» прервeт свою безвыигрышную серию и одержит победу.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Торпедо-БелАЗ» имеет феноменальный рекорд – 6 побед и 4 ничьи в 10 матчах, ни одного поражения. При этом «Торпедо» забивает «Арсеналу» в восьми последних очных встречах подряд. Текущая форма обеих команд оставляет желать лучшего, но именно очная статистика даeт гостям огромное психологическое преимущество. «Арсеналу» будет крайне сложно прервать эту серию, учитывая его слабую игру в обороне.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Торпедо-БелАЗ». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Арсеналу» и играют против команды с худшей обороной в лиге, тогда как хозяева проиграли пять матчей подряд и не могут ничего противопоставить сопернику. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Высшей лиги между «Арсеналом Дзержинск» и «Торпедо-БелАЗ» состоится 30 августа в Дзержинске на Городском стадионе и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Беларусь 5».