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«Арсенал Дзержинск» – «Торпедо-БелАЗ»: кто победит в матче 20-го тура Высшей лиги 2026

29 августа 2026 10:40
Арсенал - Торпедо-БелАЗ
30 авг. 2026, воскресенье 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Торпедо-БелАЗ»
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Матч 20-го тура белорусской Высшей лиги между «Арсеналом Дзержинск» и «Торпедо-БелАЗ» пройдет 30 августа в Дзержинске на Городском стадионе. Хозяева находятся в глубоком кризисе – пять поражений подряд и 11-е место в таблице, а гости идут девятыми, но тоже не выигрывают в пяти последних матчах. При этом «Торпедо-БелАЗ» имеет феноменальную серию в очных встречах – 10 матчей без поражений против «Арсенала». Сможет ли «Арсенал» прервать эту серию на своем поле или «Торпедо-БелАЗ» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Арсенал Дзержинск» подходит к игре в ужасной форме – команда проиграла пять последних матчей и опустилась на 11-е место. В атаке хозяева действуют слабо: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,8 гола за встречу. Оборона же просто провальная – пропускают в среднем 2,6 гола за игру, причeм команда пропускает в пяти последних матчах подряд. В очных встречах с «Торпедо-БелАЗ» у «Арсенала» нет ни одной победы в 10 последних матчах, хотя он забивает в четырeх последних играх против этого соперника. Домашнее поле вряд ли поможет, учитывая столь плачевную форму и историческое доминирование гостей.

«Торпедо-БелАЗ» также не может похвастаться хорошей формой – команда не выигрывает в пяти последних матчах Высшей лиги. Однако в атаке гости действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Оборона «Торпедо» пропускает в среднем 1,4 гола за игру. Главный козырь гостей – очные встречи: они не проигрывают «Арсеналу» в 10 последних матчах (6 побед, 4 ничьи) и забивают в восьми последних играх против этого соперника. Даже при своей безвыигрышной серии «Торпедо-БелАЗ» выглядит явным фаворитом за счeт колоссального преимущества в истории и слабой защиты хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Торпедо-БелАЗ». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах, регулярно забивают «Арсеналу» и играют против команды, которая пропускает почти три гола за матч. Вероятнее всего, «Торпедо» прервeт свою безвыигрышную серию и одержит победу.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Торпедо-БелАЗ» имеет феноменальный рекорд – 6 побед и 4 ничьи в 10 матчах, ни одного поражения. При этом «Торпедо» забивает «Арсеналу» в восьми последних очных встречах подряд. Текущая форма обеих команд оставляет желать лучшего, но именно очная статистика даeт гостям огромное психологическое преимущество. «Арсеналу» будет крайне сложно прервать эту серию, учитывая его слабую игру в обороне.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 3 (38%)
Побед - 5 (63%)
9
Забитых мячей
15
1.13
В среднем за матч
1.88
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Арсенал
2 : 4
30.08.2026
Торпедо-БелАЗ
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
26.04.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Арсенал
2 : 4
30.08.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
26.04.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Арсенал
1 : 1
23.08.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
12.04.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
04.08.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
0 : 1
17.03.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Арсенал
1 : 2
26.08.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
16.04.2022
Арсенал
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
2
Егор Божко
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
18
Даниэль Вольский
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Валентин Михеев
Арсенал
16
Артем Ващенко
ВР
30
Артем Сороко
ВР
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
9
Илья Васин
ЦФ
19
Aleksandr Veretennikov
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
27
Максим Гаевой
ЦП
68
Danila Zhulpa
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
47
V. Nalivayko
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
9
Греник Петросян
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Санько
71
Матвеев
2
Божко
79
Бадоев
13
Орешкевич
10
Сазончик
31
Залеский
18
Вольский
41
Лутик
90
Антилевский
33
Горбачик
4-3-2-1
25
Юрасов
66
Агеев
13
Залеский
3
Чаговец
20
Мартьянов
10
Шарковский
7
Быков
2
Бамба
11
Ломовицкий
30
Побудей
89
Французов
41
Лутик
4
Акунец
4
Акунец
41
Лутик
30
Побудей
27
Гаевой
27
Гаевой
30
Побудей
89
Французов
29
Альфред
29
Альфред
89
Французов
7
Быков
9
Петросян
9
Петросян
7
Быков
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо-БелАЗ
16
Артем Ващенко
ВР
30
Артем Сороко
ВР
8
Никита Капленко
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
9
Илья Васин
ЦФ
19
Aleksandr Veretennikov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
1
Сергей Игнатович
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
68
Danila Zhulpa
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
47
V. Nalivayko
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
Главный тренер
Валентин Михеев
Остались в запасе
16
Артем Ващенко
ВР
30
Артем Сороко
ВР
8
Никита Капленко
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
9
Илья Васин
ЦФ
19
Aleksandr Veretennikov
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
99
M. Maslenikov
ВР
68
Danila Zhulpa
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
47
V. Nalivayko
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Главный тренер
Валентин Михеев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Торпедо-БелАЗ». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Арсеналу» и играют против команды с худшей обороной в лиге, тогда как хозяева проиграли пять матчей подряд и не могут ничего противопоставить сопернику. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20-го тура Высшей лиги между «Арсеналом Дзержинск» и «Торпедо-БелАЗ» состоится 30 августа в Дзержинске на Городском стадионе и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Беларусь 5».

«Арсенал Дзержинск» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн.

1.85
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Арсенал
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