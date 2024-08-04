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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Арсенал
Торпедо-БелАЗ - Арсенал: обзор матча 04 августа 2024
Торпедо-БелАЗ
04.08.2024, воскресенье, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
33'
М. Скавыш
88'
А. Залеский (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Арсенал
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Залеский
Замена
А. Кобет
️️️️
А. Ксенофонтов
78'
76'
Замена
Д. Матяш
️️️️
Р. Мялковский
76'
Замена
А. Петренко
️️️️
Е. Бабич
Замена
И. Василевич
️️️️
М. Скавыш
67'
Замена
М. Мякиш
️️️️
А. Шукуров
67'
Желтая карточка
К. Премудров
48'
Замена
А. Ковалев
️️️️
Т. Шарковский
46'
46'
Замена
А. Агеев
️️️️
Д. Лутик
Желтая карточка
А. Шукуров
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
33'
26'
Замена
М. Герасимов
️️️️
Н. Ершов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
28
Saša Domić
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
17
Антон Ковалев
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Абрамович
28
5
Бурко
27
Нечаев
44
Бутаревич
6
Премудров
10
Шарковский
30
Побудей
10
Шукуров
80
Ксенофонтов
15
Скавыш
4-4-1-1
30
Сороко
2
Чиж
47
Годяев
72
Позняк
5
Вегеря
89
Арутюнян
11
Ловец
99
Мялковский
41
Лутик
10
Ершов
15
Бабич
10
Шукуров
6
Мякиш
6
Мякиш
10
Шукуров
10
Шарковский
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
9
Кобет
9
Кобет
80
Ксенофонтов
15
Скавыш
25
Василевич
25
Василевич
15
Скавыш
41
Лутик
66
Агеев
66
Агеев
41
Лутик
10
Ершов
39
Герасимов
39
Герасимов
10
Ершов
15
Бабич
34
Петренко
34
Петренко
15
Бабич
99
Мялковский
25
Матяш
25
Матяш
99
Мялковский
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Арсенал
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
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