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БАТЭ – «Арсенал Дзержинск»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.61

20 июня 2026 10:50
БАТЭ - Арсенал
21 июн. 2026, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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1.61
Тотал голов меньше 2.5
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21 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «БАТЭ» и «Арсенал Дзержинск».

«БАТЭ»

Борисовский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице (9 очков после 11 туров). Команда переживает кризис: пять последних матчей завершились вничью. БАТЭ забивает в трeх последних матчах, но и пропускает в трeх подряд. В среднем за последние пять игр борисовчане забивают 1.40 гола (семь голов) и пропускают 0.80 (четыре гола). В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Белшиной» (1:1). Лучший бомбардир E. Rusakov забил четыре мяча. Хозяева находятся в непростой ситуации, но имеют положительную историю встреч с «Арсеналом».

«Арсенал Дзержинск»

Дзержинский клуб располагается на десятом месте (14 очков). Команда демонстрирует нестабильную игру: в атаке 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола), в обороне – 1.60 пропущенных в среднем (восемь голов). В прошлом туре была одержана выездная победа над «Днепром Могилев» (1:0). Лучший бомбардир Марк Мокин забил четыре мяча. Гости уступают хозяевам в стабильности и классе.

Факты о командах

«БАТЭ»

  • 14-е место, 9 очков, лучший бомбардир: E. Rusakov (4)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • 5 ничьих подряд
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 3 последних матчах

«Арсенал Дзержинск»

  • 10-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Марк Мокин (4)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.60 пропущено

Прогноз на матч «БАТЭ» – «Арсенал Дзержинск»

«БАТЭ» подходит к матчу в кризисной форме, но имеет преимущество домашнего поля и положительную историю встреч. «Арсенал» нестабилен в обороне и реже забивает. Хозяева имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая, что «БАТЭ» редко пропускает, а «Арсенал» мало забивает, ставка на победу хозяев с форой выглядит обоснованной. Матч, скорее всего, будет небогат на голы.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.61
  • «БАТЭ» не проиграет (двойной шанс 1X)

1.61
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Арсенал БАТЭ
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