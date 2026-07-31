Матч 16 тура белорусской Высшей лиги между дзержинским «Арсеналом» и столичным «Минском» пройдет 1 августа 2026 года в Дзержинске на «Городском стадионе». Хозяева занимают восьмое место с 21 очком, но их домашняя форма вызывает тревогу – пять матчей без побед на своем поле. Гости расположились на седьмой строчке с 22 баллами, побеждают в трех последних встречах и стабильно забивают, хотя их оборона регулярно пропускает. При этом очная статистика говорит в пользу «Арсенала» – он не проигрывает «Минску» в шести последних матчах, однако все последние встречи в чемпионате завершались вничью. Сможет ли «Арсенал» прервать свою домашнюю безвыигрышную серию и использовать историческое преимущество над соперником, или «Минск» продолжит свою победную поступь и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Арсенал Дзержинск» подходит к игре с серьезными проблемами на своем поле: команда не выигрывает в пяти последних домашних матчах и в среднем за последние пять игр забивает всего 0.80 гола, что является низким показателем. При этом в очных встречах с «Минском» «Арсенал» чувствует себя уверенно, не проигрывая в шести последних матчах и забивая в четырех из них. Лучший бомбардир Марк Мокин забил шесть мячей в 14 матчах, но его результативность снизилась в последнее время. В прошлом туре «Арсенал» уступил «Витебску» (0:3), что подорвало уверенность команды перед домашней игрой. Оборона хозяев также не отличается надежностью – 1.40 пропущенных гола в среднем за последние пять игр, и они пропускают в последних матчах. Домашняя поддержка может помочь, но отсутствие побед на своем поле давит на команду.

«Минск» находится в хорошей форме: команда побеждает в трех последних матчах, забивает в трех последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская столько же. Лучший бомбардир Александр Ксенофонтов забил четыре мяча в 15 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Арсеналом» «Минск» не проигрывает в четырех последних матчах в Высшей лиге, которые завершились вничью, и забивает в четырех последних встречах с этим соперником. В прошлом туре «Минск» обыграл «Днепр Могилев» (2:1), подтвердив свою состоятельность. Однако оборона гостей не всегда надежна – они пропускают в четырех последних матчах, что дает хозяевам шанс на гол.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Минск» имеет преимущество в текущей форме и стабильной атаке, тогда как «Арсенал» не может выиграть дома в пяти матчах и имеет проблемы с реализацией. Ничья также возможна, учитывая историю очных встреч, но победа гостей выглядит более вероятной.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Арсенал» не проигрывает «Минску» в шести последних матчах, однако в рамках Высшей лиги последние четыре встречи завершились вничью. Это указывает на то, что команды часто не могут выявить победителя в очных играх. Текущая форма «Минска» (три победы подряд) и домашняя безвыигрышная серия «Арсенала» (пять матчей) склоняют чашу весов в сторону гостей, хотя история личных встреч говорит о равенстве сил.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Минск» как минимум не проиграет «Арсеналу», а вероятнее всего, добьется победы, используя свою текущую форму и стабильную атаку, тогда как хозяева не могут выиграть дома в пяти матчах и имеют проблемы в нападении. Ставка на победу «Минска» за 2.85 выглядит привлекательной – гости должны реализовать свое преимущество в текущей форме, несмотря на историю ничьих между командами. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура между «Арсеналом Дзержинск» и «Минском» состоится 1 августа 2026 года в Дзержинске на «Городском стадионе» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.