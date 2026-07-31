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«Арсенал Дзержинск» – «Минск»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026

31 июля 2026 9:44
Арсенал - Минск
01 авг. 2026, суббота 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
2.85
Победа «Минска»
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Матч 16 тура белорусской Высшей лиги между дзержинским «Арсеналом» и столичным «Минском» пройдет 1 августа 2026 года в Дзержинске на «Городском стадионе». Хозяева занимают восьмое место с 21 очком, но их домашняя форма вызывает тревогу – пять матчей без побед на своем поле. Гости расположились на седьмой строчке с 22 баллами, побеждают в трех последних встречах и стабильно забивают, хотя их оборона регулярно пропускает. При этом очная статистика говорит в пользу «Арсенала» – он не проигрывает «Минску» в шести последних матчах, однако все последние встречи в чемпионате завершались вничью. Сможет ли «Арсенал» прервать свою домашнюю безвыигрышную серию и использовать историческое преимущество над соперником, или «Минск» продолжит свою победную поступь и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным?

Кто победит в матче

«Арсенал Дзержинск» подходит к игре с серьезными проблемами на своем поле: команда не выигрывает в пяти последних домашних матчах и в среднем за последние пять игр забивает всего 0.80 гола, что является низким показателем. При этом в очных встречах с «Минском» «Арсенал» чувствует себя уверенно, не проигрывая в шести последних матчах и забивая в четырех из них. Лучший бомбардир Марк Мокин забил шесть мячей в 14 матчах, но его результативность снизилась в последнее время. В прошлом туре «Арсенал» уступил «Витебску» (0:3), что подорвало уверенность команды перед домашней игрой. Оборона хозяев также не отличается надежностью – 1.40 пропущенных гола в среднем за последние пять игр, и они пропускают в последних матчах. Домашняя поддержка может помочь, но отсутствие побед на своем поле давит на команду.

«Минск» находится в хорошей форме: команда побеждает в трех последних матчах, забивает в трех последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская столько же. Лучший бомбардир Александр Ксенофонтов забил четыре мяча в 15 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Арсеналом» «Минск» не проигрывает в четырех последних матчах в Высшей лиге, которые завершились вничью, и забивает в четырех последних встречах с этим соперником. В прошлом туре «Минск» обыграл «Днепр Могилев» (2:1), подтвердив свою состоятельность. Однако оборона гостей не всегда надежна – они пропускают в четырех последних матчах, что дает хозяевам шанс на гол.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Минск» имеет преимущество в текущей форме и стабильной атаке, тогда как «Арсенал» не может выиграть дома в пяти матчах и имеет проблемы с реализацией. Ничья также возможна, учитывая историю очных встреч, но победа гостей выглядит более вероятной.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Арсенал» не проигрывает «Минску» в шести последних матчах, однако в рамках Высшей лиги последние четыре встречи завершились вничью. Это указывает на то, что команды часто не могут выявить победителя в очных играх. Текущая форма «Минска» (три победы подряд) и домашняя безвыигрышная серия «Арсенала» (пять матчей) склоняют чашу весов в сторону гостей, хотя история личных встреч говорит о равенстве сил.

Личные встречи
Побед - 1 (13%)
Ничьих - 5 (63%)
Побед - 2 (25%)
7
Забитых мячей
9
0.88
В среднем за матч
1.13
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
01.08.2026
Минск
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
2 : 2
10.05.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
01.08.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 1
20.03.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал
1 : 1
26.09.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
2 : 2
10.05.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Арсенал
0 : 0
09.11.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
1 : 2
22.06.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Арсенал
0 : 0
14.10.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Минск
2 : 0
26.05.2022
Арсенал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
46
Vladislav Vasiljev
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
8
Никита Капленко
ОП
18
Даниэль Вольский
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
9
Илья Васин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
6
Феликс Абена
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
20
P. Sheremet
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Эмир Эрнисов
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
32
V. Malyutin
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
3-4-1-2
30
Сороко
71
Матвеев
46
23
Поляков
13
Орешкевич
26
Ткаченко
8
Капленко
31
Залеский
18
Вольский
9
Васин
90
Антилевский
3-5-2
30
Гутор
4
Хадаркевич
3
Сокол
88
15
Яцкевич
6
Абена
13
Алексиевич
29
Дубинец
19
Кучинский
80
Ксенофонтов
8
Мигдаленок
8
Капленко
4
Акунец
4
Акунец
8
Капленко
90
Антилевский
10
Сазончик
10
Сазончик
90
Антилевский
31
Залеский
33
Горбачик
33
Горбачик
31
Залеский
15
Яцкевич
66
Кампо
66
Кампо
15
Яцкевич
80
Ксенофонтов
79
Свириденко
79
Свириденко
80
Ксенофонтов
19
Кучинский
33
Малицкий
33
Малицкий
19
Кучинский
8
Мигдаленок
22
Макась
22
Макась
8
Мигдаленок
4
Хадаркевич
32
32
4
Хадаркевич
Остались в запасе
Арсенал
Минск
1
Иван Санько
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Игорь Воронков
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
14
Эмир Эрнисов
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
20
P. Sheremet
ЦЗ
14
Эмир Эрнисов
ЦП
24
S. Matusevich
ЦП
9
Матар Дийе
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Главный тренер
Артем Челядинский

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Минск» как минимум не проиграет «Арсеналу», а вероятнее всего, добьется победы, используя свою текущую форму и стабильную атаку, тогда как хозяева не могут выиграть дома в пяти матчах и имеют проблемы в нападении. Ставка на победу «Минска» за 2.85 выглядит привлекательной – гости должны реализовать свое преимущество в текущей форме, несмотря на историю ничьих между командами. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура между «Арсеналом Дзержинск» и «Минском» состоится 1 августа 2026 года в Дзержинске на «Городском стадионе» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Арсенал Дзержинск» – «Минск»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026

2.85
Победа «Минска»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
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