Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Минск
Арсенал - Минск: обзор матча 09 ноября 2024
Арсенал
09.11.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Минск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Минск
86'
Желтая карточка
А. Михаленко
Замена
Е. Бабич
️️️️
Д. Матяш
84'
Замена
И. Орешкевич
️️️️
К. Волков
84'
Желтая карточка
А. Скшинецкий
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Атила
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
89
Вадим Арутюнян
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
10
Никита Ершов
ЛВ
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
3-4-1-1-1
30
Сороко
2
Чиж
72
Позняк
5
Вегеря
99
Волков
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
2
Атила
11
Ловец
41
Лутик
25
Матяш
3-1-1-3-2
30
Гутор
18
Михаленко
4
Грекович
7
Туманов
10
Лисакович
10
Земко
7
Малашевич
81
Печура
8
Мигдаленок
30
Джимет
47
Васильев
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
25
Матяш
15
Бабич
15
Бабич
25
Матяш
Остались в запасе
Арсенал
Минск
35
Матвей Коврук
ВР
1
Иван Санько
ВР
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
1
Иван Санько
ВР
77
Евгений Сакута
АП
7
Фред Жуниор
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Арсенал - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Новости команд
Все
Арсенал
Минск
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+