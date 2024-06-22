Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Арсенал
Минск - Арсенал: обзор матча 22 июня 2024
Минск
22.06.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
36'
А. Позняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Арсенал
90'
Желтая карточка
Е. Погостнов
82'
Замена
С. Атрашкевич
️️️️
А. Скшинецкий
82'
Замена
А. Петренко
️️️️
А. Агеев
74'
Замена
А. Левковец
️️️️
Ю. Ловец
58'
Желтая карточка
Д. Годяев
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Позняк
Пас отдал
Е. Погостнов
Желтая карточка
А. Михаленко
19'
Желтая карточка
Д. Душевский
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
5
Даниил Душевский
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Минск
19
Максим Азарко
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
71
Максим Шевченко
АП
15
Артур Кузьмич
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Андрей Левковец
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
4-2-3-1
37
Сухаренко
44
Гурбан
44
Кривцов
4
Грекович
18
Михаленко
6
Назаренко
5
Душевский
10
Лебедев
81
Печура
7
Малашевич
10
Забелин
4-1-1-1
1
Санько
66
Агеев
72
Позняк
47
Годяев
59
Погостнов
51
Скшинецкий
11
Ловец
37
Радиковский
11
Ловец
7
Левковец
7
Левковец
11
Ловец
51
Скшинецкий
80
Атрашкевич
80
Атрашкевич
51
Скшинецкий
66
Агеев
34
Петренко
34
Петренко
66
Агеев
Остались в запасе
Минск
Арсенал
19
Максим Азарко
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
71
Максим Шевченко
АП
15
Артур Кузьмич
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
35
Матвей Коврук
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
5
Артём Сакович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
71
Максим Шевченко
АП
15
Артур Кузьмич
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Минск - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Новости команд
Все
Минск
Арсенал
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:20
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:11
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:11
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:20
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+