08.05.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Барановичи
Барановичи
4-1-1-1-2
12
Шапко
23
Василенко
33
Музыченко
2
Кендыш
19
Бруй
29
Лапун
8
Балбух
10
Лебедев
34
Петренко
77
Артюх
2-1-2-2-2
1
Санько
2
Божко
13
Орешкевич
8
Капленко
18
Вольский
11
Ловец
41
Лутик
7
Мокин
90
Антилевский
33
Горбачик
29
Лапун
7
Пухов
7
Пухов
29
Лапун
34
Петренко
20
Гусев
20
Гусев
34
Петренко
10
Лебедев
9
Пенчук
9
Пенчук
10
Лебедев
2
Божко
23
Поляков
23
Поляков
2
Божко
41
Лутик
47
Васильев
47
Васильев
41
Лутик
33
Горбачик
9
Васин
9
Васин
33
Горбачик
Остались в запасе
Барановичи
Арсенал
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЦП
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
30
Артем Сороко
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Толкачев
РФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЦП
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Толкачев
РФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Барановичи - Арсенал
2
3
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Барановичи» против «Арсенала», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барановичи» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»