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  • «Барановичи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

«Барановичи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

8 мая, 16:50
Барановичи
08.05.2026, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
63' Ф. Лебедев
39' Д. Антилевский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барановичи
12
Даниил Шапко
ВР
23
Василий Василенко
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
33
Кирилл Музыченко
ЦЗ
2
Станислав Кендыш
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
8
Вадим Балбух
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
77
Мартин Артюх
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
2
Егор Божко
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
18
Даниэль Вольский
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Барановичи
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
20
Богдан Гусев
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
9
Илья Васин
ЦФ
99
Иван Толкачев
РФ
4-1-1-1-2
12
Шапко
23
Василенко
33
Музыченко
2
Кендыш
19
Бруй
29
Лапун
8
Балбух
10
Лебедев
34
Петренко
77
Артюх
2-1-2-2-2
1
Санько
2
Божко
13
Орешкевич
8
Капленко
18
Вольский
11
Ловец
41
Лутик
7
Мокин
90
Антилевский
33
Горбачик
29
Лапун
7
Пухов
7
Пухов
29
Лапун
34
Петренко
20
Гусев
20
Гусев
34
Петренко
10
Лебедев
9
Пенчук
9
Пенчук
10
Лебедев
2
Божко
23
Поляков
23
Поляков
2
Божко
41
Лутик
47
Васильев
47
Васильев
41
Лутик
33
Горбачик
9
Васин
9
Васин
33
Горбачик
Остались в запасе
Барановичи
Арсенал
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЦП
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
30
Артем Сороко
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Толкачев
РФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЦП
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
34
Daniil Martinovich
ВР
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Толкачев
РФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Главный тренер
Игорь Воронков
Статистика матча Барановичи - Арсенал
2
3
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Барановичи» против «Арсенала», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барановичи»«Арсенал»

«Барановичи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Барановичи
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