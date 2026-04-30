Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Минск» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.6

30 апреля 2026 8:57
Минск - Нафтан
01 мая 2026, пятница 17:30 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Минска»
Сделать ставку

1 мая на стадионе «Трактор» в Минске состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Минск» примет «Нафтан». Встреча середняка и аутсайдера чемпионата обещает стать важной для обеих команд. Хозяева пытаются подняться в верхнюю часть таблицы, а гости отчаянно нуждаются в первой победе в сезоне.

«Минск»

Минчане подходят к матчу после важной домашней победы над БАТЭ со счeтом 1:0, которая стала настоящим украшением тура. Команда демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Илья Свириденко с 2 голами в 6 матчах является лучшим бомбардиром. Оборона «Минска» выглядит достойно – 4 пропущенных мяча в пяти последних играх. Исторически минчане удачно играют против «Нафтана», не проигрывая в 5 из 7 последних матчей и забивая в пяти последних очных встречах.

«Нафтан»

Новополочане переживают тяжелейший отрезок и не могут одержать победу на протяжении пяти последних туров. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Игнат Пранович с 1 голом в 6 матчах является лучшим бомбардиром, что красноречиво говорит о проблемах в нападении. «Нафтан» не выигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах.

Факты о командах

«Минск»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Нафтана»
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Нафтана»
  • Победа в последнем матче над БАТЭ (1:0)

«Нафтан»

  • Не может выиграть в 5 последних матчах Высшей лиги
  • Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не выигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Минск» – «Нафтан»

«Минск» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Хозяева одержали важную победу над БАТЭ и находятся на эмоциональном подъeме. «Нафтан» переживает затяжной кризис и практически не забивает. Ожидаем, что минчане сумеют одержать вторую победу подряд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Минска» – коэффициент 2.05
  • Тотал матча меньше 2.5

Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Нафтан Минск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 