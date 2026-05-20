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«Аль-Нажма» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.63

20 мая 2026 8:09
Аль-Нажма - Аль-Шабаб
20 мая 2026, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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1.63
Обе забьют – да
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20 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Нажма» и «Аль-Шабаб». Хозяева занимают предпоследнее 18-е место с 13 очками после 33 туров – команда уже вылетела из лиги. Гости располагаются на 13-й строчке с 35 очками, полностью решив свои задачи. Ожидается открытый матч с большим количеством голов.

«Аль-Нажма»

Команда переживает глубокий кризис: пять матчей без побед. В последних 5 играх «Аль-Нажма» забила всего 4 гола (0.80 в среднем) и пропустила 9 (1.80 в среднем). Оборона – катастрофа: команда пропускает в 16 из 18 последних матчей. В прошлом туре последовало поражение от «Аль-Фатеха» (0:2). Лучший бомбардир Лазаро (7 голов в 26 матчах) не способен тащить такой слабый коллектив. Хозяева уже потеряли мотивацию.

«Аль-Шабаб»

Гости демонстрируют яркую атаку: 8 голов за последние 5 матчей (1.60 в среднем). Команда забивает в 5 последних матчах подряд и в 13 последних матчах Высшей лиги – феноменальная серия. Однако оборона – настоящий кошмар: 14 пропущенных за последние 5 игр (2.80 в среднем), причeм команда пропускает в 9 последних матчах подряд. В прошлом туре «Аль-Шабаб» одержал волевую победу над «Аль-Иттихадом» (3:2). Лучший бомбардир Янник Феррейра Карраско (21 гол в 35 матчах) – одна из звeзд лиги.

Факты о командах:

«Аль-Нажма»

  • Занимает 18-е место (предпоследнее), набрав 13 очков после 33 туров
  • Пять матчей без побед
  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Лазаро (7 голов в 26 матчах)

«Аль-Шабаб»

  • Занимает 13-е место, набрав 35 очков после 33 туров
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • Забивает в 13 последних матчах Высшей лиги подряд
  • Пропускает в 9 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Янник Феррейра Карраско (21 гол в 35 матчах)

История личных встреч

  • Единственная личная встреча в текущем сезоне завершилась ничьей 0:0

Прогноз на матч «Аль-Нажма» – «Аль-Шабаб»

Здесь встречаются две команды с ужасной обороной, но разной атакой. «Аль-Нажма» пропускает в 16 из 18 матчей (1.80 за игру), «Аль-Шабаб» – в 9 подряд (2.80 за игру). При этом атака гостей выглядит убедительнее: 1.60 гола за матч против 0.80 у хозяев. Обе команды уже не решают турнирных задач, поэтому можно ждать открытого футбола без оглядки на оборону. «Аль-Шабаб» забивает в 13 матчах лиги подряд – эта серия вряд ли прервeтся против слабейшей команды чемпионата. А «Аль-Нажма», даже вылетев, способна отличиться дома – гости пропускают регулярно и много. Самый логичный исход – обоюдная результативность.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.63
  • Тотал матча больше 2.5

1.63
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Нажма
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