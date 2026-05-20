20 мая в 19:30 состоится переходный матч за право выступать в РПЛ, в котором «Ротор» (Первая лига) примет «Акрон» (РПЛ). Хозяева подходят к игре в великолепной форме, гости – в глубочайшем кризисе. Ожидается доминирование команды из Волгограда.

«Ротор»

Волгоградский клуб находится в блестящей форме: команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей. В последних 5 играх «Ротор» забил 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустил всего 3 (0.60 в среднем). Оборона – одна из самых надeжных в лиге. В последнем туре Первой лиги «Ротор» разгромил «Чайку» со счeтом 5:0. Команда готова к возвращению в РПЛ.

«Акрон»

Гости переживают катастрофический спад: три поражения подряд. В последних 5 играх «Акрон» забил всего 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Оборона буквально дырявая – почти два гола за игру. В последнем туре РПЛ «Акрон» был разгромлен «Крыльями Советов» (1:4). Команда забивает в 10 из 12 последних матчей, но без побед это не спасает.

Факты о командах:

«Ротор»

Выступает в Первой лиге, борется за выход в РПЛ

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Разгром 5:0 в последнем туре Первой лиги

«Акрон»

Выступает в РПЛ, борется за сохранение прописки

Три поражения подряд

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

Обе личные встречи завершились победами «Акрона» (1:0 и 2:1)

Но последняя встреча была в 2022 году – с тех пор форма команд кардинально изменилась

Прогноз на матч «Ротор» – «Акрон»

Здесь встречаются команды с полярной формой. «Ротор» – одна из самых горячих команд Первой лиги: 1.80 гола за игру, всего 0.60 пропущенных, и 12 матчей без поражений из 14. «Акрон» же разваливается: три поражения подряд, пропускает по 1.80 гола за игру, а в последнем туре получил 4 гола от «Крыльев Советов». Да, «Акрон» играет в РПЛ, но текущая форма говорит об обратном. «Ротор» дома при своих болельщиках должен использовать слабую оборону гостей и заложить фундамент для успеха в ответном матче. Волгоградцы забили 9 голов в последних 5 играх – защита «Акрона» вряд ли их остановит.

Рекомендованные ставки: