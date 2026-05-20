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«Урал» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 2.5

20 мая 2026 8:54
Урал - Динамо Мх
20 мая 2026, среда 17:30 | Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
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2.50
Победа «Урал»
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20 мая в 17:30 состоится первый переходный матч за право выступать в РПЛ, в котором «Урал» (Первая лига) примет «Динамо» Махачкала (РПЛ). Для хозяев это шанс вернуться в элиту, для гостей – сохранить прописку. Ожидается встреча с преимуществом команды, которая находится в лучшей форме.

«Урал»

Екатеринбуржцы подходят к матчу в хорошем настроении: команда забивает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Урал» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил всего 4 (0.80 в среднем). Оборона действует надeжно – менее гола за игру. В последних матчах Первой лиги «Урал» одержал две победы (2:0 над КАМАЗом и 2:0 над «Торпедо»), уступив только «Шиннику» (0:1). Команда готова к борьбе за выход в РПЛ.

«Динамо» Махачкала

Гости переживают глубочайший кризис: команда не может победить в 10 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Динамо» забило всего 4 гола (0.80 в среднем) и пропустило 6 (1.20 в среднем). Оборона не выглядит надeжной – команда пропускает в 9 из 11 последних матчей. В РПЛ «Динамо» свело три последних матча вничью (со «Спартаком» 0:0, с «Ахматом» 1:1, с «Акроном» 1:1), но побед нет уже очень давно.

Факты о командах:

«Урал»

  • Выступает в Первой лиге, борется за выход в РПЛ
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Надeжная оборона – менее гола за игру

«Динамо» Махачкала

  • Выступает в РПЛ, борется за сохранение прописки
  • Не может выиграть в 10 последних матчах подряд
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Урал» – «Динамо» Махачкала

Здесь встречаются две команды с абсолютно разным настроем и формой. «Урал» стабильно забивает (1.40 гола за игру) и редко пропускает (0.80). «Динамо» Махачкала, напротив, не может победить в 10 матчах подряд, мало забивает (0.80) и регулярно пропускает (1.20). Психологическое преимущество – на стороне хозяев, которые привыкли побеждать в Первой лиге, в то время как гости растеряли уверенность. Учитывая, что это первый матч переходной серии, «Урал» попытается создать задел перед ответной игрой. Оборона екатеринбуржцев выглядит достаточно надeжно, чтобы сдержать атаку «Динамо», а своя атака способна реализовать хотя бы один момент.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Урал» – коэффициент 2.5
  • Тотал матча меньше 2.5

2.50
Победа «Урал»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Урал
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