Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Халидж» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.7

20 мая 2026 9:41
Халидж - Аль-Ахли
20 мая 2026, среда 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

20 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Халидж» и «Аль-Ахли». Хозяева занимают 11-е место с 37 очками после 33 туров. Гости располагаются на 3-й строчке с 78 очками и ведут борьбу за серебряные медали. Ожидается доминирование фаворита.

«Аль-Халидж»

Команда подходит к матчу в кризисной форме: три поражения подряд. В последних 5 играх «Аль-Халидж» забил 7 голов (1.40 в среднем), но пропустил 11 (2.20 в среднем). Оборона – главная проблема: команда пропускает в 3 последних матчах подряд и получает в среднем более двух голов за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Аль-Охдуда» (1:3). Лучший бомбардир Джошуа Кинг (21 гол в 29 матчах) – яркая звезда, но в одиночку он не тянет команду.

«Аль-Ахли»

Гости находятся в великолепной форме: четыре победы подряд. В последних 5 играх «Аль-Ахли» забил 12 голов (2.40 в среднем) и пропустил всего 4 (0.80 в среднем). Атака работает как часы: команда забивает в 4 последних матчах подряд. В прошлом туре была одержана уверенная победа над «Аль-Холудом» (3:0). Лучший бомбардир Айвен Тоуни (42 гола в 48 матчах) – настоящая машина, один из лучших снайперов лиги.

Факты о командах:

«Аль-Халидж»

  • Занимает 11-е место, набрав 37 очков после 33 туров
  • Три поражения подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Джошуа Кинг (21 гол в 29 матчах)

«Аль-Ахли»

  • Занимает 3-е место, набрав 78 очков после 33 туров
  • Четыре победы подряд
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Айвен Тоуни (42 гола в 48 матчах)

История личных встреч

  • «Аль-Ахли» не проигрывает в 13 последних матчах против «Аль-Халиджа»
  • «Аль-Ахли» забивает в 13 последних матчах против этого соперника
  • В текущем сезоне «Аль-Ахли» разгромил «Аль-Халидж» со счeтом 4:1

Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Ахли»

Здесь встречаются команды из разных весовых категорий. «Аль-Ахли» – машина для забивания голов: 2.40 гола за матч, 4 победы подряд, 13 матчей без поражений против «Аль-Халиджа». Хозяева же переживают кризис: три поражения подряд, оборона дырявая (2.20 пропущенных в среднем). Да, у «Аль-Халиджа» есть Джошуа Кинг, который может забить, но этого недостаточно, чтобы противостоять одной из лучших атак лиги. «Аль-Ахли» борется за 2-е место и не имеет права терять очки. Учитывая разницу в классе, форму и историю встреч, гости должны уверенно побеждать.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Ахли» с форой (-1) – коэффициент 1.7
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5

1.70
Победа «Аль-Ахли» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Халидж
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+