20 мая в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся «Аль-Халидж» и «Аль-Ахли». Хозяева занимают 11-е место с 37 очками после 33 туров. Гости располагаются на 3-й строчке с 78 очками и ведут борьбу за серебряные медали. Ожидается доминирование фаворита.

«Аль-Халидж»

Команда подходит к матчу в кризисной форме: три поражения подряд. В последних 5 играх «Аль-Халидж» забил 7 голов (1.40 в среднем), но пропустил 11 (2.20 в среднем). Оборона – главная проблема: команда пропускает в 3 последних матчах подряд и получает в среднем более двух голов за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Аль-Охдуда» (1:3). Лучший бомбардир Джошуа Кинг (21 гол в 29 матчах) – яркая звезда, но в одиночку он не тянет команду.

«Аль-Ахли»

Гости находятся в великолепной форме: четыре победы подряд. В последних 5 играх «Аль-Ахли» забил 12 голов (2.40 в среднем) и пропустил всего 4 (0.80 в среднем). Атака работает как часы: команда забивает в 4 последних матчах подряд. В прошлом туре была одержана уверенная победа над «Аль-Холудом» (3:0). Лучший бомбардир Айвен Тоуни (42 гола в 48 матчах) – настоящая машина, один из лучших снайперов лиги.

Факты о командах:

«Аль-Халидж»

Занимает 11-е место, набрав 37 очков после 33 туров

Три поражения подряд

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Джошуа Кинг (21 гол в 29 матчах)

«Аль-Ахли»

Занимает 3-е место, набрав 78 очков после 33 туров

Четыре победы подряд

Забивает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Айвен Тоуни (42 гола в 48 матчах)

История личных встреч

«Аль-Ахли» не проигрывает в 13 последних матчах против «Аль-Халиджа»

«Аль-Ахли» забивает в 13 последних матчах против этого соперника

В текущем сезоне «Аль-Ахли» разгромил «Аль-Халидж» со счeтом 4:1

Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Ахли»

Здесь встречаются команды из разных весовых категорий. «Аль-Ахли» – машина для забивания голов: 2.40 гола за матч, 4 победы подряд, 13 матчей без поражений против «Аль-Халиджа». Хозяева же переживают кризис: три поражения подряд, оборона дырявая (2.20 пропущенных в среднем). Да, у «Аль-Халиджа» есть Джошуа Кинг, который может забить, но этого недостаточно, чтобы противостоять одной из лучших атак лиги. «Аль-Ахли» борется за 2-е место и не имеет права терять очки. Учитывая разницу в классе, форму и историю встреч, гости должны уверенно побеждать.

Рекомендованные ставки: