1 мая на «Солидарность Самара Арене» состоится матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Встреча команды, борющейся за выживание, и претендента на медали обещает быть напряжeнной. Хозяева одержали сенсационную победу над «Локомотивом», а красно-белые продолжают борьбу за место в тройке.

«Крылья Советов»

Самарцы подходят к матчу после сенсационной домашней победы над «Локомотивом» со счeтом 2:0, которая стала настоящим глотком свежего воздуха в борьбе за выживание. Команда стабильно забивает в пяти последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Иван Олейников с 7 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Крылья Советов» традиционно сильны на своeм поле и не проигрывают в 12 из 14 последних домашних матчей.

«Спартак»

Красно-белые подходят к матчу после гостевой победы над «Пари НН» (2:1) и продолжают борьбу за медали. Команда стабильно забивает в шести последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Пабло Солари с 9 голами в 34 матчах является лучшим бомбардиром. «Спартак» пропускает в пяти последних матчах, что может стать шансом для хозяев. Исторически красно-белые доминируют над самарцами, не проигрывая в 7 последних матчах и забивая в каждой из этих встреч.

Факты о командах

«Крылья Советов»

«Спартак»

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак»

«Крылья Советов» находятся на эмоциональном подъeме после победы над «Локомотивом» и традиционно сильны дома. «Спартак» имеет впечатляющее историческое доминирование над самарцами и не проигрывает в семи последних очных матчах. Однако текущая форма хозяев и фактор домашнего поля могут сыграть решающую роль. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

