«Крылья Советов» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.80

30 апреля 2026 8:00
Крылья Советов - Спартак
01 мая 2026, пятница 17:00 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 мая на «Солидарность Самара Арене» состоится матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Встреча команды, борющейся за выживание, и претендента на медали обещает быть напряжeнной. Хозяева одержали сенсационную победу над «Локомотивом», а красно-белые продолжают борьбу за место в тройке.

«Крылья Советов»

Самарцы подходят к матчу после сенсационной домашней победы над «Локомотивом» со счeтом 2:0, которая стала настоящим глотком свежего воздуха в борьбе за выживание. Команда стабильно забивает в пяти последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Иван Олейников с 7 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Крылья Советов» традиционно сильны на своeм поле и не проигрывают в 12 из 14 последних домашних матчей.

«Спартак»

Красно-белые подходят к матчу после гостевой победы над «Пари НН» (2:1) и продолжают борьбу за медали. Команда стабильно забивает в шести последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Пабло Солари с 9 голами в 34 матчах является лучшим бомбардиром. «Спартак» пропускает в пяти последних матчах, что может стать шансом для хозяев. Исторически красно-белые доминируют над самарцами, не проигрывая в 7 последних матчах и забивая в каждой из этих встреч.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Забивает в 5 последних матчах РПЛ
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Проигрывает в 7 последних очных матчах против «Спартака»

«Спартак»

  • Забивает в 6 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 5 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 последних матчах против «Крыльев Советов»
  • Забивает в 7 последних очных матчах против «Крыльев Советов»

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак»

«Крылья Советов» находятся на эмоциональном подъeме после победы над «Локомотивом» и традиционно сильны дома. «Спартак» имеет впечатляющее историческое доминирование над самарцами и не проигрывает в семи последних очных матчах. Однако текущая форма хозяев и фактор домашнего поля могут сыграть решающую роль. Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Победа «Крыльев Советов» с форой (0)

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
