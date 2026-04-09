«Марсель» – «Метц»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.92

09 апреля 2026 10:17
Марсель - Метц
10 апр. 2026, пятница 22:05 | Франция. Лига 1, 29 тур
1.92
Победа «Марселя»
10 апреля в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Марсель» примет «Метц». Хозяева занимают 4-е место с 49 очками, гости расположились на 18-й строчке с 15 очками. «Метц» находится в ужасной форме и является главным кандидатом на вылет.

«Марсель»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Монако» (1:2). Команда забивает в 4 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних. В последних 5 играх «Марсель» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Мэйсон Гринвуд (25 голов в 39 матчах). В личных встречах с «Метцем» «Марсель» не проигрывает в 10 последних матчах и забивает в 4 последних очных встречах.

«Метц»

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 13 последних матчах и в 16 последних в целом. «Метц» не забивает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Метц» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 1.60. В личных встречах с «Марселем» «Метц» играет вничью в 3 последних гостевых матчах.

Факты о командах

«Марсель»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • Не проигрывает в 10 последних очных матчах с «Метцем»
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 4-е место в турнире

«Метц»

  • Не может выиграть в 16 последних матчах
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Находится в зоне вылета (18-е место)

Прогноз на матч «Марсель» – «Метц»

«Марсель» является явным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, имеет преимущество в личных встречах (10 матчей без поражений) и играет дома. «Метц» находится в ужасной форме: 16 матчей без побед и практически не забивает. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Марселя».

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Метца» меньше 0.5 – коэффициент 1.92
  • Победа «Марселя»

Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Метц Марсель
18+
