10 апреля в рамках 29-го тура французской Лиги 1 «Марсель» примет «Метц». Хозяева занимают 4-е место с 49 очками, гости расположились на 18-й строчке с 15 очками. «Метц» находится в ужасной форме и является главным кандидатом на вылет.

«Марсель»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Монако» (1:2). Команда забивает в 4 последних матчах и обязательно забивает в 5 последних. В последних 5 играх «Марсель» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Мэйсон Гринвуд (25 голов в 39 матчах). В личных встречах с «Метцем» «Марсель» не проигрывает в 10 последних матчах и забивает в 4 последних очных встречах.

«Метц»

Гости находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 13 последних матчах и в 16 последних в целом. «Метц» не забивает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Метц» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 1.60. В личных встречах с «Марселем» «Метц» играет вничью в 3 последних гостевых матчах.

Факты о командах

Прогноз на матч «Марсель» – «Метц»

«Марсель» является явным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, имеет преимущество в личных встречах (10 матчей без поражений) и играет дома. «Метц» находится в ужасной форме: 16 матчей без побед и практически не забивает. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Марселя».

