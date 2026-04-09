«Аугсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.53

09 апреля 2026 10:34
Аугсбург - Хоффенхайм
10 апр. 2026, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 29 тур
1.53
Обе забьют – да
10 апреля в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» примет «Хоффенхайм». Хозяева занимают 11-е место с 32 очками, гости расположились на 5-й строчке с 50 очками. Обе команды находятся в кризисе, но «Хоффенхайм» имеет более мощную атаку.

«Аугсбург»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Аугсбург» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 2.00. При этом дома команда выступает уверенно: «Аугсбург» не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей. В личных встречах с «Хоффенхаймом» дома хозяева не проигрывают в 5 из 7 последних матчей.

«Хоффенхайм»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 7 последних. В последних 5 играх «Хоффенхайм» забил 1.80 гола в среднем и пропустил 3.00. Оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Андрей Крамарич (11 голов в 30 матчах). В личных встречах с «Аугсбургом» «Хоффенхайм» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Аугсбург»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних очных матчей с «Хоффенхаймом»

«Хоффенхайм»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей с «Аугсбургом»

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Хоффенхайм»

Обе команды находятся в кризисе и много пропускают. «Аугсбург» дома стабилен, а «Хоффенхайм» имеет катастрофическую оборону (3.00 пропущенных). Учитывая, что обе команды забивают и пропускают в последних матчах, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.53
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Аугсбург
