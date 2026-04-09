10 апреля в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Вулверхэмптон». Хозяева находятся в зоне вылета на 18-м месте с 29 очками, гости замыкают таблицу на 20-м месте с 17 очками. Это ключевой матч за выживание.

«Вест Хэм»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда пропускает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Вест Хэм» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.40. Лучший бомбардир – Джеррод Боуэн (10 голов в 35 матчах). Дома команда выступает уверенно: «Вест Хэм» не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей. В личных встречах с «Вулверхэмптоном» дома «Вест Хэм» побеждает в 5 последних матчах.

«Вулверхэмптон»

Гости подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 4 последних. «Вулверхэмптон» обязательно забивает в 3 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 1.40 гола в среднем и пропустили 1.40. В личных встречах с «Вест Хэмом» «Вулверхэмптон» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 6 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»

Ожидается важнейший матч за выживание. «Вест Хэм» имеет преимущество домашнего поля и отличную статистику личных встреч дома (5 побед подряд). «Вулверхэмптон» находится в лучшей форме (3 матча без поражений) и также имеет хорошую статистику в очных встречах. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

