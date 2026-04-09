«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.73

09 апреля 2026 10:28
10 апр. 2026, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 32 тур
10 апреля в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Вулверхэмптон». Хозяева находятся в зоне вылета на 18-м месте с 29 очками, гости замыкают таблицу на 20-м месте с 17 очками. Это ключевой матч за выживание.

«Вест Хэм»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда пропускает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Вест Хэм» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.40. Лучший бомбардир – Джеррод Боуэн (10 голов в 35 матчах). Дома команда выступает уверенно: «Вест Хэм» не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей. В личных встречах с «Вулверхэмптоном» дома «Вест Хэм» побеждает в 5 последних матчах.

«Вулверхэмптон»

Гости подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 4 последних. «Вулверхэмптон» обязательно забивает в 3 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 1.40 гола в среднем и пропустили 1.40. В личных встречах с «Вест Хэмом» «Вулверхэмптон» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 6 последних очных встречах.

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Побеждает в 5 последних домашних очных матчах с «Вулверхэмптоном»
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Находится в зоне вылета (18-е место)

«Вулверхэмптон»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Вест Хэмом»
  • Забивает в 6 последних очных встречах

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»

Ожидается важнейший матч за выживание. «Вест Хэм» имеет преимущество домашнего поля и отличную статистику личных встреч дома (5 побед подряд). «Вулверхэмптон» находится в лучшей форме (3 матча без поражений) и также имеет хорошую статистику в очных встречах. Учитывая, что в очных встречах обе команды стабильно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.73
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Воронцов Егор
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
