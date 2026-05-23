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«Фламенго» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.85

23 мая 2026 10:01
Фламенго - Палмейрас
24 мая 2026, воскресенье 03:00 | Бразилия. Серия А, 17 тур
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1.85
Обе забьют – да
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24 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся два гранда – «Фламенго» и «Палмейрас». Хозяева занимают 2-е место с 31 очком, гости – 1-е место с 35 очками. Это битва лидеров, где на кону не только три очка, но и психологическое преимущество в чемпионской гонке.

«Фламенго»

«Рубро-Негро» – одна из самых стабильных команд лиги: 7 матчей без поражений. Лучшая разница мячей в турнире (+15) говорит о балансе. Педро Абреу (18 голов в 34 матчах) – настоящая машина. Команда забивает в 7 последних матчах подряд и в 12 из 14 в целом.

Проблема в том, что «Фламенго» подходит к суперматчу после двух ничьих в Серии A (с «Атлетико Паранаэнсе» и «Васко да Гама») и поражения в Кубке Бразилии от «Витории». Спад наметился. Но есть исторический козырь: «Фламенго» побеждает в 3 последних очных матчах против «Палмейраса» и забивает в 4 последних встречах. Психологическое преимущество – на их стороне.

«Палмейрас»

«Вердао» – лидер чемпионата. Больше всех побед в турнире (10), не проигрывают в 17 из 19 последних матчей. Атака мощная – 1.60 гола за игру, Хосе Лопес (14 голов) – главная звезда. Но последние три матча в Серии A «Палмейрас» свел вничью – форма далека от идеала.

В Кубке Либертадорес на этой неделе «Палмейрас» неожиданно проиграл «Серро Портеньо» (0:1) – тревожный звоночек. Оборона пропускает в 4 последних матчах подряд. И главная проблема – очные встречи с «Фламенго»: 3 поражения подряд. Это серьeзный психологический барьер.

Факты о командах:

«Фламенго»

  • Занимает 2-е место, 31 очко – борьба за золото

  • Семь матчей без поражений

  • Лучшая разница мячей в лиге (+15)

  • Забивает в 7 последних матчах подряд

  • Три победы подряд над «Палмейрасом» в очных встречах

  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

  • Лучший бомбардир: Педро Абреу (18 голов)

«Палмейрас»

  • Занимает 1-е место, 35 очков – лидер чемпионата

  • Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей

  • Три ничьи подряд в Серии A – спад

  • Больше всех побед в турнире – 10

  • Пропускает в 4 последних матчах подряд

  • Три поражения подряд от «Фламенго» – психологический блок

  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

  • Лучший бомбардир: Хосе Лопес (14 голов)

История личных встреч

  • «Фламенго» побеждает в 3 последних очных матчах против «Палмейраса»

  • «Фламенго» забивает в 4 последних встречах

  • В последнем очном матче – победа «Фламенго» 1:0

Прогноз на матч «Фламенго» – «Палмейрас»

Классическое бразильское супердерби двух лучших команд. «Палмейрас» – лидер по очкам, но потерял форму: три ничьи подряд, вылет из Кубка Либертадорес, три поражения подряд в очных встречах с «Фламенго». Морально они уже уступают.

«Фламенго» дома, с лучшей разницей мячей, с историей побед над этим соперником. Да, у них тоже спад, но психологическое преимущество и фактор своего поля должны сыграть роль.

Обе команды забивают и пропускают. В трeх последних очных встречах тотал был меньше 2.5, но текущая форма подсказывает, что голов будет больше. Слишком мощные атаки у обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Фламенго не проиграет (1X)

1.85
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Палмейрас Фламенго
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