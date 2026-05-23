24 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся два гранда – «Фламенго» и «Палмейрас». Хозяева занимают 2-е место с 31 очком, гости – 1-е место с 35 очками. Это битва лидеров, где на кону не только три очка, но и психологическое преимущество в чемпионской гонке.
«Фламенго»
«Рубро-Негро» – одна из самых стабильных команд лиги: 7 матчей без поражений. Лучшая разница мячей в турнире (+15) говорит о балансе. Педро Абреу (18 голов в 34 матчах) – настоящая машина. Команда забивает в 7 последних матчах подряд и в 12 из 14 в целом.
Проблема в том, что «Фламенго» подходит к суперматчу после двух ничьих в Серии A (с «Атлетико Паранаэнсе» и «Васко да Гама») и поражения в Кубке Бразилии от «Витории». Спад наметился. Но есть исторический козырь: «Фламенго» побеждает в 3 последних очных матчах против «Палмейраса» и забивает в 4 последних встречах. Психологическое преимущество – на их стороне.
«Палмейрас»
«Вердао» – лидер чемпионата. Больше всех побед в турнире (10), не проигрывают в 17 из 19 последних матчей. Атака мощная – 1.60 гола за игру, Хосе Лопес (14 голов) – главная звезда. Но последние три матча в Серии A «Палмейрас» свел вничью – форма далека от идеала.
В Кубке Либертадорес на этой неделе «Палмейрас» неожиданно проиграл «Серро Портеньо» (0:1) – тревожный звоночек. Оборона пропускает в 4 последних матчах подряд. И главная проблема – очные встречи с «Фламенго»: 3 поражения подряд. Это серьeзный психологический барьер.
Факты о командах:
«Фламенго»
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Занимает 2-е место, 31 очко – борьба за золото
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Семь матчей без поражений
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Лучшая разница мячей в лиге (+15)
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Забивает в 7 последних матчах подряд
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Три победы подряд над «Палмейрасом» в очных встречах
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В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
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Лучший бомбардир: Педро Абреу (18 голов)
«Палмейрас»
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Занимает 1-е место, 35 очков – лидер чемпионата
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Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей
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Три ничьи подряд в Серии A – спад
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Больше всех побед в турнире – 10
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Пропускает в 4 последних матчах подряд
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Три поражения подряд от «Фламенго» – психологический блок
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В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
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Лучший бомбардир: Хосе Лопес (14 голов)
История личных встреч
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«Фламенго» побеждает в 3 последних очных матчах против «Палмейраса»
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«Фламенго» забивает в 4 последних встречах
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В последнем очном матче – победа «Фламенго» 1:0
Прогноз на матч «Фламенго» – «Палмейрас»
Классическое бразильское супердерби двух лучших команд. «Палмейрас» – лидер по очкам, но потерял форму: три ничьи подряд, вылет из Кубка Либертадорес, три поражения подряд в очных встречах с «Фламенго». Морально они уже уступают.
«Фламенго» дома, с лучшей разницей мячей, с историей побед над этим соперником. Да, у них тоже спад, но психологическое преимущество и фактор своего поля должны сыграть роль.
Обе команды забивают и пропускают. В трeх последних очных встречах тотал был меньше 2.5, но текущая форма подсказывает, что голов будет больше. Слишком мощные атаки у обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.85
- Фламенго не проиграет (1X)