23 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Сан-Паулу» и «Ботафого». Хозяева занимают 4-е место с 24 очками после 16 туров. Гости располагаются на 9-й строчке с 21 очком. «Ботафого» демонстрирует лучшую атаку в лиге, а «Сан-Паулу» не может победить 7 матчей подряд.

«Сан-Паулу»

Паулисты переживают глубочайший кризис: семь матчей без побед. Команда забивает в 4 последних матчах подряд, но пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Сан-Паулу» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Оборона – катастрофа: почти два пропущенных за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Флуминенсе» (1:2). Лучший бомбардир Хонатан Кальери (11 голов в 27 матчах) – главная надежда.

«Ботафого»

Команда из Рио-де-Жанейро демонстрирует феноменальную атаку: больше всех забивает в турнире – 29 голов в 15 матчах. Ботафого забивает в 11 последних матчах Серии A и в 17 из 19 последних матчей во всех турнирах. В последних 5 играх «Ботафого» забил 9 голов (1.80 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Оборона не без проблем – пропускает в 5 из 7 последних матчей. В прошлом туре была одержана победа над «Коринтиансом» (3:1). Лучший бомбардир Данило (10 голов в 24 матчах) – ключевая фигура.

Факты о командах:

«Сан-Паулу»

Занимает 4-е место, набрав 24 очка после 16 туров

Семь матчей без побед

Забивает в 4 последних матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Хонатан Кальери (11 голов в 27 матчах)

«Ботафого»

Занимает 9-е место, набрав 21 очко после 15 туров

Больше всех забивает в турнире – 29 голов в 15 матчах

Забивает в 11 последних матчах Серии A

Забивает в 17 из 19 последних матчей (все турниры)

Пропускает в 13 последних матчах Серии A

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Данило (10 голов в 24 матчах)

История личных встреч

«Сан-Паулу» не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей против «Ботафого»

«Ботафого» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» забивает в 4 последних матчах против этого соперника

Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Ботафого»

«Сан-Паулу» в ужасной форме: 7 матчей без побед, ужасная оборона (1.80 пропущенных). «Ботафого» – лучшая атака лиги (29 голов), стабильно забивает в 17 из 19 матчей. Гости имеют историческое преимущество над «Сан-Паулу» (не проигрывают в 9 из 11 встреч). При этом «Сан-Паулу» дома традиционно неуступчив «Ботафого» (6 из 8 матчей без поражений) и забивает в 4 последних очных встречах. Учитывая, что обе команды много забивают и регулярно пропускают, а «Ботафого» находится в лучшей форме, гости выглядят предпочтительнее. Ожидается результативный матч с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки: