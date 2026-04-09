«Реал» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.8

09 апреля 2026 10:23
Реал - Жирона
10 апр. 2026, пятница 22:00 | Испания. Примера, 31 тур
1.80
Фора «Реала» (-1.5) 
10 апреля в рамках 31-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» примет «Жирону». Хозяева занимают 2-е место с 69 очками, гости расположились на 12-й строчке с 37 очками. «Реал» является явным фаворитом благодаря атакующей мощи и феноменальной статистике личных встреч.

«Реал»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов. В Ла Лиге «Реал» забивает в 7 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних. В последних 5 играх мадридцы забили 2.20 гола в среднем и пропустили 1.60. Лучший бомбардир – Килиан Мбаппе (40 голов в 40 матчах). В личных встречах с «Жироной» «Реал» не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 13 последних очных встречах.

«Жирона»

Гости подходят к матчу после победы над «Вильярреалом» (1:0). Команда не может выиграть в 5 последних гостевых матчах. В последних 5 играх «Жирона» забила 1.20 гола в среднем и пропустила 0.80. Лучший бомбардир – Владислав Ванат (10 голов в 29 матчах). В личных встречах с «Реалом» у гостей статистика катастрофическая.

Факты о командах

«Реал»

  • Забивает в 7 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 последних очных матчах с «Жироной»
  • Забивает в 13 последних очных встречах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Жирона»

  • Не может выиграть в 5 последних гостевых матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 12-е место в турнире
  • Проигрывает в 5 последних очных матчах с «Реалом»

Прогноз на матч «Реал» – «Жирона»

«Реал» является абсолютным фаворитом: команда имеет мощную атаку, забивает «Жироне» в 13 очных встречах подряд и не проигрывает ей 5 матчей. «Жирона» не может выиграть на выезде 5 матчей. Учитывая атакующую мощь хозяев и их доминирование в личных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Реала».

Рекомендованные ставки

  • Фора «Реала» (-1.5) – коэффициент 1.8
  • Тотал больше 3.5 голов

Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Жирона Реал
