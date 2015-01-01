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Бразилия. Серия А
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Васко да Гама
Результаты
€ 109,70 млн
Васко да Гама - результаты матчей
Рио-де-Жанейро
Бразилия. Серия А
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Сайт:
http://www.crvascodagama.com/
Тренер:
Ренато Гаушо
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Бразилия. Серия А. 2015
Бразилия. Серия А. 2013
05.11 | 01:30
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
Васко да Гама
30.10 | 02:00
Васко да Гама
1 : 4
Фламенго
25.10 | 00:30
Васко да Гама
3 : 2
Коринтианс
18.10 | 03:00
Сан-Паулу
1 : 0
Васко да Гама
11.10 | 00:00
Васко да Гама
0 : 0
Ремо
08.10 | 02:30
Ботафого
1 : 2
Васко да Гама
20.09 | 02:30
Васко да Гама
5 : 0
Коритиба
12.09 | 22:00
Гремио
1 : 2
Васко да Гама
06.09 | 03:00
Флуминенсе
1 : 0
Васко да Гама
30.08 | 03:20
Васко да Гама
3 : 1
Крузейро
23.08 | 22:00
Палмейрас
4 : 1
Васко да Гама
16.08 | 22:00
Васко да Гама
0 : 3
Сантос
09.08 | 22:00
Баия
0 : 0
Васко да Гама
26.07 | 02:30
Васко да Гама
1 : 1
Мирассол
17.07 | 01:30
Витория
1 : 0
Васко да Гама
31.05 | 22:00
Васко да Гама
0 : 1
Атлетико Минейро
25.05 | 02:30
Васко да Гама
0 : 3
Брагантино
17.05 | 00:30
Интернасьонал
4 : 1
Васко да Гама
11.05 | 02:30
Васко да Гама
1 : 0
Атлетико Паранаэнсе
03.05 | 22:00
Фламенго
2 : 2
Васко да Гама
26.04 | 22:00
Коринтианс
1 : 0
Васко да Гама
19.04 | 00:30
Васко да Гама
2 : 1
Сан-Паулу
11.04 | 22:30
Ремо
1 : 1
Васко да Гама
05.04 | 03:00
Васко да Гама
1 : 2
Ботафого
02.04 | 02:30
Коритиба
1 : 1
Васко да Гама
22.03 | 22:00
Васко да Гама
2 : 1
Гремио
19.03 | 03:30
Васко да Гама
3 : 2
Флуминенсе
16.03 | 02:30
Крузейро
3 : 3
Васко да Гама
13.03 | 01:30
Васко да Гама
2 : 1
Палмейрас
27.02 | 01:00
Сантос
2 : 1
Васко да Гама
12.02 | 03:30
Васко да Гама
0 : 1
Баия
06.02 | 02:00
Васко да Гама
1 : 1
Шапекоэнсе
30.01 | 02:00
Мирассол
2 : 1
Васко да Гама
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