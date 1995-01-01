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    Васко да Гама - таблица

    Город Рио-де-Жанейро
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Сайт http://www.crvascodagama.com/
    Стадион Эстадио Сан Жануарио
    Тренер Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Фламенго 38 21 8 9 68:48 +20 71
    2. Атлетико Минейро 38 20 8 10 64:45 +19 68
    3. Гремио 38 14 17 7 53:40 +13 59
    4. Атлетико Пар 37 15 8 14 38:35 +3 53
    5. Сеара 38 14 10 14 54:51 +3 52
    6. Атлетико Г 37 12 13 12 39:44 -5 49
    7. Спорт Ресифи 38 12 6 20 31:50 -19 42
    8. Форталеза 38 10 11 17 34:44 -10 41
    9. Васко да Гама 38 10 11 17 37:56 -19 41
    10. Гойас 38 9 10 19 41:63 -22 37
    11. Коритиба 38 7 10 21 31:54 -23 31
    12. Ботафого 38 5 12 21 32:62 -30 27
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико Минейро 19 14 4 1 41:13 +28 46
    2. Фламенго 19 11 4 4 35:23 +12 37
    3. Гремио 19 10 6 3 34:23 +11 36
    4. Атлетико Пар 19 9 5 5 20:13 +7 32
    5. Форталеза 19 8 6 5 20:15 +5 30
    6. Спорт Ресифи 19 8 2 9 19:23 -4 26
    7. Васко да Гама 19 7 5 7 21:21 0 26
    8. Сеара 19 7 5 7 22:25 -3 26
    9. Атлетико Г 18 6 8 4 23:20 +3 26
    10. Гойас 19 6 5 8 19:28 -9 23
    11. Коритиба 19 4 6 9 13:19 -6 18
    12. Ботафого 19 3 5 11 16:30 -14 14
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Фламенго 19 10 4 5 33:25 +8 34
    2. Сеара 19 7 5 7 32:26 +6 26
    3. Атлетико Г 19 6 5 8 16:24 -8 23
    4. Гремио 19 4 11 4 19:17 +2 23
    5. Атлетико Минейро 19 6 4 9 23:32 -9 22
    6. Атлетико Пар 18 6 3 9 18:22 -4 21
    7. Спорт Ресифи 19 4 4 11 12:27 -15 16
    8. Васко да Гама 19 3 6 10 16:35 -19 15
    9. Гойас 19 3 5 11 22:35 -13 14
    10. Коритиба 19 3 4 12 18:35 -17 13
    11. Ботафого 19 2 7 10 16:32 -16 13
    12. Форталеза 19 2 5 12 14:29 -15 11
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