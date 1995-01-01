Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фламенго
|38
|21
|8
|9
|68:48
|+20
|71
|2.
|Атлетико Минейро
|38
|20
|8
|10
|64:45
|+19
|68
|3.
|Гремио
|38
|14
|17
|7
|53:40
|+13
|59
|4.
|Атлетико Пар
|37
|15
|8
|14
|38:35
|+3
|53
|5.
|Сеара
|38
|14
|10
|14
|54:51
|+3
|52
|6.
|Атлетико Г
|37
|12
|13
|12
|39:44
|-5
|49
|7.
|Спорт Ресифи
|38
|12
|6
|20
|31:50
|-19
|42
|8.
|Форталеза
|38
|10
|11
|17
|34:44
|-10
|41
|9.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|37:56
|-19
|41
|10.
|Гойас
|38
|9
|10
|19
|41:63
|-22
|37
|11.
|Коритиба
|38
|7
|10
|21
|31:54
|-23
|31
|12.
|Ботафого
|38
|5
|12
|21
|32:62
|-30
|27
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|14
|4
|1
|41:13
|+28
|46
|2.
|Фламенго
|19
|11
|4
|4
|35:23
|+12
|37
|3.
|Гремио
|19
|10
|6
|3
|34:23
|+11
|36
|4.
|Атлетико Пар
|19
|9
|5
|5
|20:13
|+7
|32
|5.
|Форталеза
|19
|8
|6
|5
|20:15
|+5
|30
|6.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|2
|9
|19:23
|-4
|26
|7.
|Васко да Гама
|19
|7
|5
|7
|21:21
|0
|26
|8.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|22:25
|-3
|26
|9.
|Атлетико Г
|18
|6
|8
|4
|23:20
|+3
|26
|10.
|Гойас
|19
|6
|5
|8
|19:28
|-9
|23
|11.
|Коритиба
|19
|4
|6
|9
|13:19
|-6
|18
|12.
|Ботафого
|19
|3
|5
|11
|16:30
|-14
|14
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фламенго
|19
|10
|4
|5
|33:25
|+8
|34
|2.
|Сеара
|19
|7
|5
|7
|32:26
|+6
|26
|3.
|Атлетико Г
|19
|6
|5
|8
|16:24
|-8
|23
|4.
|Гремио
|19
|4
|11
|4
|19:17
|+2
|23
|5.
|Атлетико Минейро
|19
|6
|4
|9
|23:32
|-9
|22
|6.
|Атлетико Пар
|18
|6
|3
|9
|18:22
|-4
|21
|7.
|Спорт Ресифи
|19
|4
|4
|11
|12:27
|-15
|16
|8.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16:35
|-19
|15
|9.
|Гойас
|19
|3
|5
|11
|22:35
|-13
|14
|10.
|Коритиба
|19
|3
|4
|12
|18:35
|-17
|13
|11.
|Ботафого
|19
|2
|7
|10
|16:32
|-16
|13
|12.
|Форталеза
|19
|2
|5
|12
|14:29
|-15
|11