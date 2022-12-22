- 13 января
- 10:31 Фото Экс-вратарь «Зенита» Иван нашел новый клуб 3
- 10 января
- 18:09 В Бразилии сообщили о скором переходе вратаря «Зенита» Ивана в «Васко да Гаму» 2
- 9 января
- 10:57 Умер экс-нападающий сборной Бразилии Динамит 1
- 6 января
- 18:54 «Челси» купил бразильского полузащитника за 12,5 миллионов
- 22 декабря 2022
- 11:25 «Челси» согласовал трансфер 18-летнего бразильца
- 14 июля 2022
- 09:18 Фото Экс-полузащитник «Шахтера» Тейшейра вернулся в Бразилию
- 5 июня 2021
- 16:27 Агент: «Есть определенный интерес к Бруно Гомесу со стороны «Спартака» 4
- 4 июня 2021
- 16:00 «Спартак» может купить бразильца Гомеса на замену Кралу 10
- 30 ноября 2020
- 21:22 «Васко да Гама» договорилась с Балотелли 1
- 20 ноября 2020
- 08:25 «Васко да Гама» предложил Балотелли двухлетний контракт 3
- 11 июня 2020
- 12:27 Журналист Алланазаров: «Пикачу в «Спартаке» – это фейк» 6
- 11:00 Bolavip: бразильские защитники Гомес и Пикачу – в списке трансферных целей «Спартака» 26
- 7 июня 2020
- 18:51 «Краснодар» может приобрести 17-летнего бразильца Магно за 15 миллионов 12
- 21 мая 2020
- 07:51 Журналист Скира: Балотелли летом покинет «Брешию» 1
- 24 апреля 2020
- 16:45 Кандидат в президенты «Васко да Гамы» хочет пригласить в команду Ибрагимовича, Балотелли, Туре, Джовинко и Тейшейру 1
- 12 января 2020
- 22:12 Лукас Сантос – после ухода из ЦСКА: «Со мной в России не случалось проявлений расизма» 2
- 10 января 2020
- 17:13 Лукас Сантос: «Слава Богу за предоставленную возможность. ЦСКА всегда будет первым!» 5
- 16:18 Форвард ЦСКА Лукас Сантос вернулся в «Васко да Гама» 1
- 31 декабря 2019
- 11:15 ЦСКА отзаявил Сантоса 11
- 19 декабря 2019
- 15:24 Агент Фара: «ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Сантоса, он останется в «Васко» 1
- 12 декабря 2019
- 20:29 Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом 12
- 9 декабря 2019
- 23:14 Globo Esporte: «Васко да Гама» хочет купить защитника «Зенита» Дугласа Сантоса 3
- 23 ноября 2019
- 07:50 У экс-тренера «Реала» Лушембургу диагностирован рак кожи 1
- 21 ноября 2019
- 15:18 Президент «Васко да Гама»: «У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят и оставят Сантоса себе, либо он вернется» 17
- 19 ноября 2019
- 18:15 Бабаев опроверг слухи об отказе «Васко да Гама» продлить аренду Лукаса Сантоса 2
- 17:50 O Globo: «Васко да Гама» отказался продлить аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА 4
- 18 ноября 2019
- 14:32 Гончаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса. У него тяжелая ситуация» 8
- 17 октября 2019
- 19:36 Макси Лопес: «Спасибо Икарди, что увел у меня жену Ванду» 12
- 16:49 Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса 10
- 28 сентября 2019
- 07:23 Фото Экс-игрок «Интера» Гуарин подписал контракт с «Васко да Гамой»