Матч 20 тура бразильской Серии A между «Васко да Гама» и «Мирассолом» пройдет 26 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Сан-Жануарио». Хозяева находятся в зоне вылета на 17-м месте с 20 очками и переживают глубокий кризис – четыре поражения подряд в чемпионате, при этом команда пропускает в каждом из этих матчей. Гости расположились на 18-й строчке с 19 очками, но провели на матч меньше и имеют более надежную оборону, пропуская в среднем 0.80 гола за последние пять игр. При этом очная статистика полностью на стороне «Мирассола», который выиграл три последних матча у «Васко». Сможет ли «Васко да Гама» прервать свою неудачную серию и использовать поддержку трибун, чтобы переломить негативную тенденцию в личных встречах, или «Мирассол» продолжит свое доминирование над этим соперником и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии аутсайдеров и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Васко да Гама» подходит к игре с серьезными проблемами как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила семь (1.40 в среднем), при этом хозяева проиграли четыре последних матча чемпионата и пропускают в четырех последних турах подряд. Лучший бомбардир Клаудио Спинелли забил шесть мячей в 24 матчах, что говорит о недостаточной эффективности атакующей линии. Домашняя поддержка в Рио может помочь, но очная статистика тревожит: «Васко» проиграл «Мирассолу» в трех последних встречах и пропускает в этих матчах. Команда находится в зоне вылета и нуждается в очках, но ее текущая форма и проблемы в реализации моментов ставят под сомнение способность обыграть даже такого соперника.

«Мирассол», напротив, выглядит более сбалансированно: в последних пяти матчах команда забила пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила всего четыре (0.80 в среднем), что является одним из лучших оборонительных показателей среди аутсайдеров. Гости занимают 18-е место, но имеют игру в запасе, а их победа в прошлом туре над «Гремио» (2:1) прервала серию неудач и добавила уверенности. В очных встречах с «Васко» «Мирассол» чувствует себя уверенно, выиграв три последних матча и забивая в каждом из них. Однако гостям не хватает стабильности на выезде – они проиграли три последних гостевых матча в Серии A, что может сказаться на их игре в Рио. Тем не менее их надежная оборона и психологическое преимущество над соперником дают им шанс на успех.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Мирассол» имеет психологическое преимущество в очных встречах и более надежную оборону, тогда как «Васко» находится в кризисе, не может победить в четырех матчах и регулярно пропускает. Хозяева наверняка создадут моменты, но их низкая реализация и уязвимость в защите должны позволить гостям добиться победы. Победа «Мирассола» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Мирассол» уверенно доминирует, выиграв три последних матча у «Васко» и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма «Васко» (четыре поражения подряд) и надежная оборона «Мирассола» (0.80 пропущенных за игру) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию и добиться победы, несмотря на свои проблемы в выездных матчах.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Мирассол» сумеет обыграть «Васко да Гама» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, продолжая свою успешную серию в очных встречах. Хозяева находятся в кризисе и не могут найти свою игру ни в атаке, ни в обороне, тогда как гости демонстрируют надежную игру в защите и имеют психологическое преимущество. Учитывая низкую результативность обеих команд и склонность «Мирассола» к оборонительной игре, матч может завершиться с минимальным преимуществом гостей. Ставка на победу «Мирассола» за 3.70 выглядит привлекательной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Васко да Гама» и «Мирассолом» состоится 26 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Сан-Жануарио» и начнется в 02:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.