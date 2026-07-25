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«Васко да Гама» – «Мирассол»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

25 июля 2026 10:30
Васко да Гама - Мирассол
26 июл. 2026, воскресенье 02:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
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3.70
Победа «Мирассола»
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Матч 20 тура бразильской Серии A между «Васко да Гама» и «Мирассолом» пройдет 26 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Сан-Жануарио». Хозяева находятся в зоне вылета на 17-м месте с 20 очками и переживают глубокий кризис – четыре поражения подряд в чемпионате, при этом команда пропускает в каждом из этих матчей. Гости расположились на 18-й строчке с 19 очками, но провели на матч меньше и имеют более надежную оборону, пропуская в среднем 0.80 гола за последние пять игр. При этом очная статистика полностью на стороне «Мирассола», который выиграл три последних матча у «Васко». Сможет ли «Васко да Гама» прервать свою неудачную серию и использовать поддержку трибун, чтобы переломить негативную тенденцию в личных встречах, или «Мирассол» продолжит свое доминирование над этим соперником и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии аутсайдеров и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Васко да Гама» подходит к игре с серьезными проблемами как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах команда забила всего пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила семь (1.40 в среднем), при этом хозяева проиграли четыре последних матча чемпионата и пропускают в четырех последних турах подряд. Лучший бомбардир Клаудио Спинелли забил шесть мячей в 24 матчах, что говорит о недостаточной эффективности атакующей линии. Домашняя поддержка в Рио может помочь, но очная статистика тревожит: «Васко» проиграл «Мирассолу» в трех последних встречах и пропускает в этих матчах. Команда находится в зоне вылета и нуждается в очках, но ее текущая форма и проблемы в реализации моментов ставят под сомнение способность обыграть даже такого соперника.

«Мирассол», напротив, выглядит более сбалансированно: в последних пяти матчах команда забила пять голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила всего четыре (0.80 в среднем), что является одним из лучших оборонительных показателей среди аутсайдеров. Гости занимают 18-е место, но имеют игру в запасе, а их победа в прошлом туре над «Гремио» (2:1) прервала серию неудач и добавила уверенности. В очных встречах с «Васко» «Мирассол» чувствует себя уверенно, выиграв три последних матча и забивая в каждом из них. Однако гостям не хватает стабильности на выезде – они проиграли три последних гостевых матча в Серии A, что может сказаться на их игре в Рио. Тем не менее их надежная оборона и психологическое преимущество над соперником дают им шанс на успех.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Мирассол» имеет психологическое преимущество в очных встречах и более надежную оборону, тогда как «Васко» находится в кризисе, не может победить в четырех матчах и регулярно пропускает. Хозяева наверняка создадут моменты, но их низкая реализация и уязвимость в защите должны позволить гостям добиться победы. Победа «Мирассола» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Мирассол» уверенно доминирует, выиграв три последних матча у «Васко» и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма «Васко» (четыре поражения подряд) и надежная оборона «Мирассола» (0.80 пропущенных за игру) указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию и добиться победы, несмотря на свои проблемы в выездных матчах.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
3
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Бразилия. Серия А, 1 тур
Мирассол
2 : 1
30.01.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
0 : 2
03.12.2025
Мирассол
Бразилия. Серия А, 18 тур
Мирассол
3 : 2
03.08.2025
Васко да Гама

Составы команд
Не сыграют
Васко да Гама
Точно не сыграют
Mateus Carvalho
ЦП
Мирассол
Точно не сыграют
Негеба
РФ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Мирассол» сумеет обыграть «Васко да Гама» в матче 20 тура чемпионата Бразилии, продолжая свою успешную серию в очных встречах. Хозяева находятся в кризисе и не могут найти свою игру ни в атаке, ни в обороне, тогда как гости демонстрируют надежную игру в защите и имеют психологическое преимущество. Учитывая низкую результативность обеих команд и склонность «Мирассола» к оборонительной игре, матч может завершиться с минимальным преимуществом гостей. Ставка на победу «Мирассола» за 3.70 выглядит привлекательной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Васко да Гама» и «Мирассолом» состоится 26 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Сан-Жануарио» и начнется в 02:30 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Васко да Гама» – «Мирассол»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

3.70
Победа «Мирассола»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Мирассол Васко да Гама
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