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«Васко да Гама» – «Крузейро»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026

29 августа 2026 10:35
Васко да Гама - Крузейро
30 авг. 2026, воскресенье 03:20 | Бразилия. Серия А, 25 тур
Перейти в онлайн матча
3.70
Победа «Крузейро»
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Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Васко да Гама» и «Крузейро» пройдет 30 августа. Хозяева находятся в зоне вылета – 19-е место с 22 очками, а гости уверенно идут на пятой строчке с 39 очками и претендуют на место в Кубке Либертадорес. При этом «Васко да Гама» не проигрывает «Крузейро» в пяти из семи последних очных встреч и имеет хорошую домашнюю форму. Сможет ли «Васко да Гама» обыграть фаворита на своем поле или «Крузейро» продолжит борьбу за высокие места?

Кто победит в матче

«Васко да Гама» подходит к игре с неплохой домашней формой – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своем поле. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Однако оборона «Васко да Гама» выглядит ненадeжно – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, что даeт гостям хорошие шансы на гол. В очных встречах с «Крузейро» хозяева имеют положительную динамику: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут стать дополнительным козырем, но разница в классе и турнирное положение слишком велики.

«Крузейро» уверенно идeт в топ-5 и нацелен на борьбу за высокие места. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и забивает в семи последних играх подряд. В среднем за последние пять матчей гости забивают 1,4 гола за встречу, а пропускают 1,2 гола. В личных встречах с «Васко да Гама» «Крузейро» также имеет солидное преимущество – он не проигрывает в шести из восьми последних очных встреч. Гости наверняка сделают ставку на атаку и контроль мяча, используя слабую оборону хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Крузейро». Гости имеют преимущество в турнирной таблице, лучшую текущую форму и солидную очную статистику, тогда как «Васко да Гама» борется за выживание и пропускает слишком много. Вероятнее всего, «Крузейро» добьется победы, хотя хозяева способны забить.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Крузейро» имеет солидный перевес – 22 победы против 12 у «Васко да Гама» при 15 ничьих. Однако в последних семи матчах «Васко да Гама» не проигрывает в пяти случаях, что говорит о некотором улучшении игры против этого соперника. При этом «Крузейро» не проигрывает в шести из восьми последних встреч и находится в отличной форме, тогда как хозяева борются за выживание. Это даeт гостям психологическое преимущество, но домашний фактор может помочь «Васко да Гама» навязать борьбу.

Личные встречи
Побед - 6 (33%)
Ничьих - 6 (33%)
Побед - 6 (33%)
24
Забитых мячей
25
1.33
В среднем за матч
1.39
3:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
5 : 3
02.09.2013
Васко да Гама
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
2 : 0
28.09.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
1 : 0
28.04.2025
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 28 тур
Крузейро
1 : 1
30.09.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
0 : 0
17.06.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
2 : 2
23.11.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 14 тур
Васко да Гама
0 : 1
08.07.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
1 : 0
03.12.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 0
02.09.2019
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 29 тур
Васко да Гама
2 : 0
14.10.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 10 тур
Крузейро
1 : 1
07.06.2018
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крузейро
0 : 1
26.11.2017
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 3
04.08.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
2 : 2
17.09.2015
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
1 : 3
14.06.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 1
24.11.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
5 : 3
02.09.2013
Васко да Гама
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
43
Lucas Freitas
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Тиаго Мендес
(К) ОП
5
Сантьяго Соса
ОП
3
Че Че
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
28
Адсон
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Крузейро
81
Otávio Costa
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
12
Вилльям
(К) ПЗ
22
N. Villarreal
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
5
Zé Lucas
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
70
Kaique Kenji
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Васко да Гама
13
Даниэль Фузато
ВР
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
4
Алан Сальдивия
ЦЗ
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
88
Кауан Баррос
ОП
83
Ramon Rique
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
18
Marino Hinestroza
ЦФ
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
2
Kauã Moraes
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
29
Лукас Ромеро
ОП
16
Лукас Силва
ОП
38
Felipe Morais
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
11
Маркиньос
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-2-1-1-2
1
Жардим
6
Питон
46
Куэста
43
96
Энрике
23
Мендес
5
Соса
3
Че Че
11
Гомес
9
Колидио
28
Адсон
4-3-1-2
81
12
Вилльям
43
Марсело
27
34
22
7
Энрике
5
67
Кошта
97
Родригес
70
9
Колидио
7
Давид
7
Давид
9
Колидио
3
Че Че
83
83
3
Че Че
11
Гомес
18
18
11
Гомес
5
Соса
88
Баррос
88
Баррос
5
Соса
28
Адсон
2
Родригес
2
Родригес
28
Адсон
22
94
Вандерсон
94
Вандерсон
22
5
16
Силва
16
Силва
5
67
Кошта
20
Уэсли
20
Уэсли
67
Кошта
97
Родригес
10
Перейра
10
Перейра
97
Родригес
70
38
38
70
Остались в запасе
Васко да Гама
Крузейро
77
Claudio Spinelli
ЦФ
17
Нуну Морейра
ПВ
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
4
Алан Сальдивия
ЦЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
19
Кайо Жорже
ЦФ
29
Лукас Ромеро
ОП
11
Маркиньос
ПВ
23
Фагнер
ЦЗ
2
Kauã Moraes
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
1
Кассио
ВР
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
77
Claudio Spinelli
ЦФ
17
Нуну Морейра
ПВ
82
Riquelme Avellar
ЦЗ
4
Алан Сальдивия
ЦЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
80
Bruno André Azevedo Ribeiro
ЦЗ
Остались в запасе
19
Кайо Жорже
ЦФ
29
Лукас Ромеро
ОП
11
Маркиньос
ПВ
23
Фагнер
ЦЗ
2
Kauã Moraes
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
1
Кассио
ВР
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Васко да Гама
Точно не сыграют
Бреннер
ЦФ
Жаир
ЦП
Mateus Carvalho
ЦП
Роберт Ренан
ЦЗ
Johan Rojas
ЦП
Крузейро
Точно не сыграют
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Габриэл Пек
ПВ
Луис Синистерра
ЛВ
Бруно Родригес
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Крузейро». Гости имеют лучшее турнирное положение, стабильную форму и солидную очную статистику, тогда как «Васко да Гама» борется за выживание и пропускает в среднем 1,6 гола за матч. Рекомендуемая ставка – победа «Крузейро» с коэффициентом 3.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Васко да Гама» и «Крузейро» состоится 30 августа и начнется в 03:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Васко да Гама» – «Крузейро»: смотреть онлайн.

3.70
Победа «Крузейро»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Крузейро Васко да Гама
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