Матч 25-го тура бразильской Высшей лиги (Серии A) между «Васко да Гама» и «Крузейро» пройдет 30 августа. Хозяева находятся в зоне вылета – 19-е место с 22 очками, а гости уверенно идут на пятой строчке с 39 очками и претендуют на место в Кубке Либертадорес. При этом «Васко да Гама» не проигрывает «Крузейро» в пяти из семи последних очных встреч и имеет хорошую домашнюю форму. Сможет ли «Васко да Гама» обыграть фаворита на своем поле или «Крузейро» продолжит борьбу за высокие места?

Кто победит в матче

«Васко да Гама» подходит к игре с неплохой домашней формой – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своем поле. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Однако оборона «Васко да Гама» выглядит ненадeжно – пропускают в среднем 1,6 гола за игру, что даeт гостям хорошие шансы на гол. В очных встречах с «Крузейро» хозяева имеют положительную динамику: они не проигрывают в пяти из семи последних матчей против этого соперника. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут стать дополнительным козырем, но разница в классе и турнирное положение слишком велики.

«Крузейро» уверенно идeт в топ-5 и нацелен на борьбу за высокие места. Команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей и забивает в семи последних играх подряд. В среднем за последние пять матчей гости забивают 1,4 гола за встречу, а пропускают 1,2 гола. В личных встречах с «Васко да Гама» «Крузейро» также имеет солидное преимущество – он не проигрывает в шести из восьми последних очных встреч. Гости наверняка сделают ставку на атаку и контроль мяча, используя слабую оборону хозяев.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Крузейро». Гости имеют преимущество в турнирной таблице, лучшую текущую форму и солидную очную статистику, тогда как «Васко да Гама» борется за выживание и пропускает слишком много. Вероятнее всего, «Крузейро» добьется победы, хотя хозяева способны забить.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Крузейро» имеет солидный перевес – 22 победы против 12 у «Васко да Гама» при 15 ничьих. Однако в последних семи матчах «Васко да Гама» не проигрывает в пяти случаях, что говорит о некотором улучшении игры против этого соперника. При этом «Крузейро» не проигрывает в шести из восьми последних встреч и находится в отличной форме, тогда как хозяева борются за выживание. Это даeт гостям психологическое преимущество, но домашний фактор может помочь «Васко да Гама» навязать борьбу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Крузейро». Гости имеют лучшее турнирное положение, стабильную форму и солидную очную статистику, тогда как «Васко да Гама» борется за выживание и пропускает в среднем 1,6 гола за матч. Рекомендуемая ставка – победа «Крузейро» с коэффициентом 3.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 25-го тура Высшей лиги между «Васко да Гама» и «Крузейро» состоится 30 августа и начнется в 03:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «МАТЧ! Футбол 3».