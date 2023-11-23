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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Васко да Гама
Крузейро - Васко да Гама: обзор матча 23 ноября 2023
Крузейро
23.11.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 2
Завершен
Васко да Гама
41'
А. Гомес
45+9'
Б. Родригес (П)
15'
Х. Луис Родригес
77'
Г. Пек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Васко да Гама
Замена
R. Elias
️️️️
Ф. Машадо
90'
+4
86'
Красная карточка
Росси
Замена
К. Бруно
️️️️
Марлон
83'
77'
ГОЛ! 2:2!
Г. Пек
Пас отдал
С. Феррейра
69'
Замена
С. Феррейра
️️️️
З. Габриэл
69'
Замена
Лео
️️️️
Майкон
Замена
Уэсли
️️️️
М. Витал
69'
57'
Замена
Д. Пайет
️️️️
П. Паула
57'
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Пракседес
57'
Замена
Жаир
️️️️
Росси
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Родригес
45'
+9
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
Пас отдал
М. Витал
41'
Желтая карточка
А. Гомес
26'
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Родригес
Пас отдал
Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
25
Ian Luccas
ЦП
10
Матеус Витал
АП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
17
Гари Медель
(К)
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
31
Росси
ЦФ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Henrique Cardoso
ЦП
55
João Pedro
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
8
Жаир
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кабрал
23
Марлон
77
Нерис
4
Кастан
12
Вилльям
36
Машадо
25
9
Родригес
10
Перейра
11
Гомес
10
Витал
3-2-1-2-2
1
Жардим
2
Родригес
3
Майкон
6
Питон
17
Медель
23
Зе Габриэл
27
Паула
77
Пек
25
Пракседес
19
Вегетти
31
Росси
23
Марлон
16
Бруно
16
Бруно
23
Марлон
10
Витал
21
Уэсли
21
Уэсли
10
Витал
36
Машадо
9
9
36
Машадо
3
Майкон
3
Лео
3
Лео
3
Майкон
31
Росси
8
Жаир
8
Жаир
31
Росси
25
Пракседес
6
Гомес
6
Гомес
25
Пракседес
27
Паула
10
Пайет
10
Пайет
27
Паула
23
Зе Габриэл
11
Феррейра
11
Феррейра
23
Зе Габриэл
Остались в запасе
Крузейро
Васко да Гама
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Henrique Cardoso
ЦП
55
João Pedro
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Henrique Cardoso
ЦП
55
João Pedro
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Крузейро - Васко да Гама
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Pedro Vuaden, Brazil
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Васко да Гама
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
Вчера, 08:55
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
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23 октября
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Вчера, 08:55
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25 ноября
1
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