Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Крузейро
Васко да Гама - Крузейро: обзор матча 17 июня 2024
Васко да Гама
17.06.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Крузейро
Желтая карточка
Давид
90'
+5
Замена
Клейтон
️️️️
Адсон
88'
83'
Желтая карточка
Вилльям
79'
Желтая карточка
Рамиро
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
65'
Замена
Давид
️️️️
Росси
64'
62'
Желтая карточка
Л. Ромеро
Желтая карточка
П. Вегетти
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
(К)
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
31
Росси
ПВ
28
Адсон
ЦФ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ЦП
17
Рамиро
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
16
Роберт
ЦФ
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Васко да Гама
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
7
Давид
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Крузейро
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
55
João Pedro
ЦФ
4-2-1-2
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
3
Лео
96
Энрике
4
Галдамес
23
Зе Габриэл
31
Росси
19
Вегетти
28
Адсон
4-1-2-1-2
98
Пайшао
12
Вилльям
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
23
Марлон
16
Силва
29
Ромеро
17
Рамиро
27
Верон
8
Силва
16
Роберт
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
31
Росси
7
Давид
7
Давид
31
Росси
28
Адсон
90
Клейтон
90
Клейтон
28
Адсон
Остались в запасе
Васко да Гама
Крузейро
4
Жоао Виктор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
70
Сержио
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
4
Жоао Виктор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
70
Сержио
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Остались в запасе
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Васко да Гама - Крузейро
2
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
11
Офсайды
0
3
Количество передач
375
360
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.21
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Васко да Гама
Крузейро
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
26 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+