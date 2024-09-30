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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Васко да Гама
Крузейро - Васко да Гама: обзор матча 30 сентября 2024
Крузейро
30.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Васко да Гама
60'
З. Ивалдо
41'
П. Вегетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Васко да Гама
Замена
Рамиро
️️️️
Л. Ромеро
88'
83'
Желтая карточка
Э. Родригес
82'
Замена
П. Галдамес
️️️️
Ж. Менезес
72'
Желтая карточка
Лео
Замена
F. Peralta
️️️️
М. Витал
70'
65'
Желтая карточка
Ж. Виктор
61'
Замена
П. Энрике
️️️️
Ф. Коутиньо
61'
Замена
J. Sforza
️️️️
У. Моура
ГОЛ! 1:1!
З. Ивалдо
Пас отдал
А. Барреаль
60'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Г. Верон
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
П. Вегетти
13'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
Давид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
32
Lautaro Díaz
ЦП
10
Матеус Витал
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
25
Эмерсон Родригес
ПП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Крузейро
12
Габриэль Чапеко
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
15
Уолес
ОП
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
43
Weverton
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
10
Димитри Пайет
АП
37
Райан Витор
ПВ
4-1-2-2-1
1
Кассио
23
Марлон
27
Зе Ивалдо
25
12
Вилльям
29
Ромеро
7
Энрике
32
10
Витал
27
Верон
19
Жорже
4-2-1-2-1
1
Жардим
2
Родригес
4
Виктор
3
Лео
6
Питон
5
Моура
85
Карвальо
25
Родригес
11
Коутиньо
7
Давид
19
Вегетти
29
Ромеро
17
Рамиро
17
Рамиро
29
Ромеро
10
Витал
16
16
10
Витал
27
Верон
22
Барреаль
22
Барреаль
27
Верон
11
Коутиньо
96
Энрике
96
Энрике
11
Коутиньо
Менезес
4
Галдамес
4
Галдамес
Менезес
5
Моура
15
15
5
Моура
7
Давид
16
Менезес
16
Менезес
7
Давид
Остались в запасе
Крузейро
Васко да Гама
12
Габриэль Чапеко
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
15
Уолес
ОП
16
Лукас Силва
ОП
43
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
12
Leandrinho
ЦП
8
Максим Домингес
АП
10
Димитри Пайет
АП
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
15
Уолес
ОП
16
Лукас Силва
ОП
43
Weverton
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
12
Leandrinho
ЦП
8
Максим Домингес
АП
10
Димитри Пайет
АП
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Крузейро - Васко да Гама
3
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
7
6
Офсайды
1
0
Количество передач
447
352
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.18
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Минейран
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